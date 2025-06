Neuer Trailer zur Alien-Serie zeigt den Ursprung des Sci-Fi-Horrors – bald kommt sie zu Disney+

Die in wenigen Wochen startende Sci-Fi-Serie Alien: Earth entfesselt ihren Horror in einem neuen Teaser-Trailer, der das Grauen in wenigen Bildern auf den Punkt bringt.

Die allererste Alien-Serie des berühmten Franchises ist nur noch zwei Monate entfernt. Nachdem zunächst nur kleinere Schnipsel veröffentlicht wurden, um den vorfreudigen Speichelfluss in bester Alien-Manier anzuregen, gab es kürzlich endlich den ersten langen Trailer, der uns Alien: Earth näher vorstellte. Nun enthüllt die Sci-Fi-Horror-Serie in einem neuen Video außerdem das Element, das wohl die Erzählung der außerirdischen Bedrohung auf unsere (titelgebende) Erde verlegen wird: das Alien-Ei.

Alien: Earth enthüllt im Teaser-Trailer außerirdische Eier und ersten Cyborg

Die von Noah Hawley (Fargo, Legion) entwickelte neue Alien-Serie holt den Xenomorph auf die Erde. Im Jahr 2120 kämpfen aber zunächst mehrere Unternehmen um die Vormachtstellung beim technischen Fortschritt. Cyborgs sind die Zukunft, doch nicht der allen Alien-Fans bekannte Konzern Weyland-Yutani, sondern die Prodigy Corporation erschafft schließlich den ersten Hybriden – ein menschliches Bewusstsein im synthetischen Körper: Wendy (Sydney Chandler).

Nach dem Absturz eines außerirdischen Raumschiffs auf dem Planeten Erde soll ebendiese Wendy mit einer Gruppe Soldaten das Innere der USCSS Maginot erforschen ... und findet gleich fünf verschiedene Lebensformen, die nicht von dieser Welt sind.

Der neue kurze Alien-Trailer deutet an, dass es einen Preis hat "mehr als ein Mensch" zu sein. Neben Wendy, einem blonden Timothy Olyphant und Alien-Bedrohungen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen (vom Facehugger bis zum ausgewachsenen Monster) ist auch ein rosa Ei im Wasserkasten zu sehen, dessen Glasscheibe am Ende bricht – und die Ereignisse der Serie so wohl in Gang setzen wird.

Alien: Earth soll als Prequel-Serie etwa zwei Jahre vor dem ersten Alien-Film angesiedelt sein und ca. 30 Jahre nach Prometheus.

Wann startet Alien: Earth bei Disney+?

Der genaue Start der Serie Alien: Earth steht bereits fest. Am 13. August 2025 wird sie ihre Premiere bei Disney+ feiern. Am Anfang gibt es gleich zwei Folgen auf einmal. Anschließend werden die Episoden wöchentlich veröffentlicht.