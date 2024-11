Erstes Video zur Alien-Serie bei Disney+ kündigt bildgewaltigen Sci-Fi-Horror für 2025 an

Die Sci-Fi-Horror-Serie Alien: Earth spielt 30 Jahre vor dem ersten Alien-Film auf der Erde und trotzdem müssen wir nicht auf Xenomorphs verzichten. Das beweist schon der erste Teaser-Videoschnipsel.

Es ist keine schlechte Zeit, um Fan der seit den 70er Jahren laufenden Alien-Reihe zu sein. Mit Alien: Romulus wurde dem Sci-Fi-Horror-Franchise neues Leben eingehaucht (auch wenn der Film eine gruselige Grenze überschritt) und erstes Teaser-Material aus einem neuen Ankündigungsvideo von Disney+ stellt nun auch noch die Serie Alien: Earth für kommendes Jahr vor. Seht selbst (ab Sekunde 38):

Von Star Wars bis Marvel: Disney+ Highlights 2025 - Trailer (Deutsch) HD

Alien: Earth nimmt uns mit in die irdische Vergangenheit des außerirdischen Sci-Fi-Horrors

In Alien: Earth stürzt ein Raumschiff auf die Erde ab, dessen Fracht die Menschheit in Kontakt mit der gefährlichsten Bedrohung im All bringt. Untersucht wird der Absturz von einer Frau namens Wendy (Sydney Chandler), die von ihrem synthetischen Mentor Krish (Timothy Olyphant) und einer Reihe raubeiniger Soldaten unterstützt wird.

Hinter dem Projekt von Hulu und FX verbirgt sich der Showrunner Noah Hawley, den man für die Thriller-Anthologie Fargo und das surreale Superheldenformat Legion kennt. Über seine Alien-Serie sagte er neulich erst zu Deadline :

Es ist wirklich gruselig daran zu denken, dass es sich hier unter uns bewegt. Ich kann euch nicht sagen, unter welchen Umständen ihr es sehen werden, aber ihr werdet es sehen – und ihr werdet eure Türen in der Nacht abschließen. [...] Wir wissen ja unter anderem vom Element, dass der Wirt bestimmt, was die Kreatur schließlich ist. Ich wollte damit herumspielen, um es so unheimlich zu machen, wie es sein sollte.

Weitere Rollen haben unter anderem Essie Davis, Alex Lawther, Adarsh Gourav, Kit Young und Sandra Yi Sencindiver als Geschäftsführerin der antagonistischen Mega-Corporation Weyland-Yutani, die zu dieser Zeit an künstlicher Intelligenz arbeitet.

Hat Alien: Earth schon ein Startdatum für 2025?

Nein, die Alien-Serie wird irgendwann 2025 bei Hulu und FX in den USA erscheinen und via Disney+ zu uns kommen.

Weitere Formate und Folgestaffeln, die vom besagten Video angekündigt wurden, sind unter anderem Star Wars: Skeleton Crew, die 4. Staffel der Cuisine-Dramedy The Bear, Staffel 2 von Percy Jackson, die 2. Season der Star Wars-Serie Andor und ein neues Format mit Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo.

