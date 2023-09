Junge Stars für Hopper und Joyce gefunden: Die Stranger Things-Vorgeschichte startet noch dieses Jahr, aber nicht bei Netflix

Stranger Things reist in die Vergangenheit: Die erfolgreiche Netflix-Serie kriegt ein Theaterstück, das die Vorgeschichte erzählen soll. Wir zeigen die junge Besetzung, den Start und die Handlung.

Stranger Things ist die wohl bekannteste und erfolgreichste Netflix-Serie. 2016 startete das nostalgische Fantasy-Abenteuer um eine Gruppe von Kindern, die in den 80er-Jahren gegen Monster und gefährliche Regierungsorganisationen kämpfen. Staffel 5 schließt die Serie bald ab. Aber der Erfolg wird längst in andere Medien ausgerollt.

So gibt es verschiedene Stranger Things-Bücher und Stranger Things-Spiele – und bald auch ein Theaterstück. Stranger Things: The First Shadow wird die Vorgeschichte aus dem verfluchten US-Städtchen Hawkins erzählen, wie 2022 verkündet wurde. Der Hollywood Reporter berichtet nun über die Besetzung, den Start und die Handlung des Stücks.

Hopper und Joyce in jung: Das ist die Besetzung des Stranger Things-Theaterstücks

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hopper wird von Oscar Lloyd gespielt (im Bild der dritte von links)

Joyce wird von Isabella Pappas gespielt (im Bild die Frau, die auf dem Boden sitzt)

Bob Newby wird von Christopher Buckley gespielt (im Bild der fünfte von links)

Henry Creel wird von Louis McCartney gespielt (im Bild der zweite von links)

Netflix Hopper und Joyce

Vorgeschichte: Darum geht es in dem Stranger Things-Stück

Die offizielle Story des Stücks lautet so: Hawkins,1959: eine ganz normale Stadt mit ganz normalen Sorgen. Das Auto des jungen Jim Hopper (Lloyd) springt nicht an, Bob Newbys Schwester nimmt seine Radiosendung nicht ernst, und Joyce Maldonado will nur noch ihren Abschluss machen und aus der Stadt verschwinden. Als der neue Student Henry Creel ankommt, stellt seine Familie fest, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist ... und die Schatten der Vergangenheit sehr weit reichen.

Bei dem Namen Henry Creel klingelt es vielleicht. Genau, ihr kennt die Figur aus Stranger Things Staffel 4: Er ist sowas wie die menschliche Vorform des Bösewichts Vecna. Das Stück ist also direkt mit der aktuellen Handlung der Serie verbunden.

Netflix Henry Creel

Wann startet das Theaterstück und wo kann ich es sehen?

Am 14. Dezember 2023 soll das Stück Stranger Things: The First Shadow im Londoner Phoenix Theater im West End anlaufen. Um es zu sehen, müsst ihr also nach England reisen.

Stranger Things ist die Ausnahme: Deswegen sehen Netflix-Serien so billig aus

Seit Jahren kommen diese Fragen auf: Warum sehen alle Netflix-Serien gleich aus und manchmal sogar billig. In der (spoilerfreien) Folge definieren wir den "Netflix-Look", den Serien wie One Piece, Sandman und The Witcher gemeinsam haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im zweiten Teil der Folge erklären wir drei Gründe, warum Netflix-Serien und -Filme so aussehen – und warum man ihnen ihr großes Budget manchmal gar nicht ansieht.