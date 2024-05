Neues NCIS-Projekt mit 2 der größten Stars startet in 6 Tagen – es soll Geheimnisse aus 21 Jahren Krimi-Geschichte enthüllen

Cote de Pablo und Michael Weatherly starten kommende Woche ein neues NCIS-Projekt, mit welchem sie ihre Krimiserie Revue passieren lassen. Fans können gespannt sein.

Die ehemaligen Navy CIS-Stars Cote de Pablo und Michael Weatherly kennen Fans als Special Agent Ziva David und Senior Field Agent Anthony DiNozzo. Das Dreamteam wird dieses Jahr im Spin-off NCIS: Tony & Ziva auf Paramount+ zurückkehren, doch vorher haben die beiden noch ein anderes Projekt zum US-Procedural im Terminplan.

Dabei handelt es sich aber weder um eine Serie, noch einen Fernsehfilm...

NCIS-Nostalgie mit Ziva und Tony: So lassen die Krimi-Stars ihre alte Serie aufleben

Ab dem 4. Juni 2024 präsentieren De Pablo und Weatherly ihren gemeinsamen Video-Podcast namens Off Duty: An NCIS Rewatch. In dem wöchentlichen Format werden die beiden NCIS-Stars eine nostalgische Reise in die Vergangenheit ihrer erfolgreichen Serie anstellen und Highlight-Episoden Revue passieren lassen. Dabei werden sie auch Insider-Infos zur Serie und das Tiva genannte Shipping-Phänomen offenbaren. Jahrelang wurde damals mit der Frage gespielt, ob die Zwei zusammenkommen oder nicht.

Zu den Gästen des "Podcasts" der Spotify Studios werden laut Deadline namhafte Co-Stars wie Sean Murray, Sasha Alexander, Eric Christian Olsen und Jon Cryer zählen.

Neuigkeiten bezüglich der anderen Spin-offs Navy CIS: Hawaii und NCIS: Sydney gab es gerade erst während der diesjährigen CBS-Upfronts im Mai. Es wurde beschlossen, dass der Hawaii-Ableger nach der 3. Staffel beendet ist, während die Down-Under-Version 2025 mit Staffel 2 weitergehen soll. Darüber hinaus wird demnächst mit NCIS: Origins in die Vergangenheit geschaut, wenn es um die Origin-Story des jungen Gibbs geht.

Wovon handelt die neue NCIS-Serie mit Tony und Ziva?

In der Spin-off-Serie von Paramount+ leben Tony und Ziva mit ihrer gemeinsamen Tochter in Paris. Nach einem Angriff müssen sie quer durch Europa fliehen und ihre Familie vor weiterer Gefahr schützen. Doch wer ist wirklich hinter ihnen her? Und kann Tony seiner Frau trauen, nachdem Ziva jahrelang ihren Tod vorgetäuscht hatte?