Neues Piraten-Abenteuer mit Jason Momoa klingt nach idealem Fluch der Karibik-Ersatz – mit viel mehr Action

Dass es in den letzten Jahre zu wenige Piratenfilme gab, will der neuste Fluch der Karibik-Konkurrent namens The Pirate geraderücken. Mit tatkräftiger Unterstützung von Jason Momoa und David Leitch.

Während Fluch der Karibik-Fans sich seit Jahren fragen, ob irgendwann noch ein weiterer Teil der Abenteuer-Reihe mit oder ohne Johnny Depp kommen wird, macht sich ein anderer Film bereit, die Piratenflagge zu hissen. Jason Momoa soll das Action-Spektakel anführen.

John Wick als Pirat? Jason Momoa soll zu The Pirate werden

The Pirate heißt das neue geplanten Freibeuterabenteuer ganz klassisch, wie Deadline berichtet. Amazon MGM hat die Rechte am heiß gehandelten Drehbuch von Will Dunn (Ms. Marvel) erworben und nun sind Schauspieler Jason Momoa und Produzent David Leitch (Bullet Train) in Verhandlungen, um die Geschichte zum Leben zu erwecken.

Zur Handlung von The Pirate ist noch nicht allzu viel bekannt. Es wird jedoch als "The Raid auf einem Piratenschiff" beschrieben, also als Action-Abenteuer in maritimem Setting, das es ordentliche krachen lässt.

Momoa dürfte sich als wasserkundiger Aquaman-Darsteller aus Hawaii im Piraten-Genre pudelwohl fühlen. Als Schauspieler ist er aktuell schwer beschäftigt. Gerade erst war er in Ein Minecraft Film zu sehen, hat Supergirl und Animal Friends abgedreht und steht jetzt für Dune: Part Three vor der Kamera. Außerdem ist diesen Monat seine neue Serie Chief of War bei Apple TV+ gestartet, wo er schon in Folge 1 in bester Seefahrermanier mit bloßen Händen einen Hai bezwingt.

Regisseur David Leitch kennt Jason Momoa spätestens seit seinem Cameo im eigenen Actionfilm The Fall Guy. Der Filmemacher, der seine Karriere als Stuntman begann, ist im Action-Genre dank Werken wie Atomic Blonde, Deadpool 2 und Fast & Furious: Hobbs & Shaw mittlerweile eine feste Größe. Schließlich schuf er 2014 mit Chad Stahelski das seitdem als Produzent unterstützte John Wick-Franchise.

Selbst wenn zu The Pirate ansonsten noch nicht viel bekannt ist, dürfte klar sein: Hier erwartet uns ein sehr handgreiflicher Fluch der Karibik-Ersatz. Da der Film sich noch in einer sehr frühen Planungsphase befindet, sollten wir aber frühestens 2027 mit seinem Start rechnen.

Podcast mit neustem Jason Momoa-Abenteuer: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.