Neues The Boys-Video liefert endlich konkrete Infos zur Staffel 4-Handlung – und verteidigt den größten Psychopathen der Amazon-Serie

Ein neues The Boys-Video deutet mit einer Verteidigung von Homelander den Beginn von Staffel 4 der Amazon-Serie an. Und macht sich nebenher über Donald Trump lustig.

The Boys-Fans warten sehnlichst auf Staffel 4 des Amazon Prime Video-Highlights. Jetzt deutet ein kurioses neues Video an, mit welcher Situation die neuen Folgen beginnen. Immerhin hat Hauptbösewicht Homelander (Antony Starr) ein paar Probleme. Vorsicht, Spoiler!

The Boys-Video deutet Gefängnis für Homelander in Staffel 4 an

Das Video wurde vom offiziellen The Boys-Kanal Vought International auf Twitter geteilt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Insider-Witz für die Fans: Der Vought-Konzern steht in der Serie als mächtige Institution hinter den Superhelden der Seven. Chefin Ashley Barrett (Colby Minifie) adressiert im Video Vorwürfe gegen Homelander.

Im Finale von Staffel 3 hatte Homelander per Laserblick einen Zivilisten getötet, der gegen die Willkür der Vought-Superhelden demonstriert hatte. Der brutale Mord in aller Öffentlichkeit brachte ihm zunächst den Jubel seiner Fans ein, hat nun aber offenbar zu juristischen Konsequenzen geführt. Hier deutet sich zum ersten Mal konkret die Ausgangssituation für Staffel 4 an.

In der Vought-Reaktion ist selbstverständlich von Kritik an Homelanders Brutalität nichts zu hören. Barrett beschreibt die blutige Tat als den "heldenhaften Akt" eines "liebenden Vaters", den man im Angesicht des Verfahrens standhaft zu unterstützen gedenke.

Wer die Schlagzeilen der US-Politik zuletzt verfolgt hat, wird in dem Video außerdem einen Seitenhieb gegen Donald Trump erkennen. Der ehemalige US-Präsident wurde kürzlich wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten vor Gericht gestellt.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Staffel 4 von The Boys hat noch keinen konkreten Starttermin, wir halten aber einen Start Ende 2023/Anfang 2024 für wahrscheinlich. Homelander-Darsteller Starr zufolge sollen die neuen Folgen der Amazon Prime-Serie alles bisher Dagewesene übertreffen.

