Neues The Walking Dead-Foto zeigt: Andrew Lincolns Rückkehr als Rick wird blutig

Andrew Lincolns Rick soll in einer neuen The Walking Dead-Serie endlich zurückkehren. Ein neues Bild vom Set deutet jetzt jede Menge harte Action an.

Seit Staffel 9 von The Walking Dead warten Fans schon auf die Rückkehr des verschollenen Rick (Andrew Lincoln). Bald soll er im Spin-off The Walking Dead: Rick & Michonne wieder mit seiner Frau Michonne (Danai Gurira) vereint werden. Dass die neue traute Zweisamkeit nicht glimpflich verlaufen wird, zeigt jetzt ein neues Produktionsbild vom Dreh.

The Walking Dead-Bild aus Rick & Michonne-Serie zeigt Rick blutüberströmt.

Gurira veröffentlichte den neuen Einblick kürzlich über ihren Instagram-Account:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Haben Sie diesen Mann gesehen?", kommentierte sie das Bild eines blutverschmierten Andrew Lincoln und spielt damit auf dessen spurloses Verschwinden in Staffel 9 der Mutterserie an. Rick befindet sich seitdem in Gefangenschaft der Civic Republic, ihm könnte also ein gewaltsamer Ausbruch bevorstehen. Ob es sich bei dem Blut um sein eigenes oder das seiner Gegner handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Rick & Michonne stellt nur eines von mehreren Spin-offs dar, die in Zukunft von The Walking Dead erscheinen sollen. Ein weiterer Liebling der Horror-Serie soll beispielsweise im Rampenlicht von The Walking Dead: Daryl Dixon stehen.

Mehr News:

Wann kommt The Walking Dead: Rick & Michonne nach Deutschland?

Wessen Blut hier auf Andrew Lincolns Antlitz vergossen wurde, wird sich leider erst in mehreren Monaten herausstellen. The Walking Dead: Rick & Michonne soll im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von The Mandalorian und Netflix’ Fantasy-Hit Shadow & Bone sowie eine heiß erwartete Sci-Fi-Serie mit Mega-Besetzung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.