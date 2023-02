Rick und Michonne wieder vereint: The Walking Dead-Serie feiert großen Meilenstein mit ersten Bildern

Eines der am meisten erwarteten The Walking Dead-Spin-offs bringt Rick und Michonne wieder zusammen. Der Dreh hat begonnen und es gibt erste Bilder.

Auch nach dem Ende der elften Staffel ist The Walking Dead längst nicht auserzählt. Unter diversen Spin-offs freuen sich viele Fans mit am meisten auf The Walking Dead: Rick & Michonne, das die Serien-Veteranen Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) zurückbringen wird. Das Projekt feiert den Drehstart jetzt mit ersten Produktionsbildern.

The Walking Dead-Lieblinge Rick und Michonne finden sich auf ersten Bildern wieder

Wie Bloody Disgusting berichtet, begann die Serie kürzlich die Dreharbeiten im US-Bundesstaat New Jersey. Die Produktion veröffentlichte dazu zwei Bilder auf Twitter. Zwar sind Lincoln und Gurira darauf nur an ihren Händen zu erkennen. Fans wird es dennoch freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das Spin-off soll das Wiedersehen der beiden Figuren thematisieren. Lincolns Figur verschwand in Staffel 9 per Helikopter und wird seither von Michonne gesucht. Die Serie ist nur eines von mehreren kommenden The Walking Dead-Spin-offs, zu denen unter anderem auch The Walking Dead: Daryl Dixon gehört.

Wann kommt The Walking Dead: Rick & Michonne nach Deutschland?

Trotz der guten Neuigkeiten werden Fans noch eine ganze Weile auf das Spin-off warten müssen. The Walking Dead: Rick & Michonne wird erst im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

