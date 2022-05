Neuzugang in Vikings Valhalla Staffel 3: Netflix-Serie holt sich extrem muskulösen Marvel-Star

Vikings Staffel 3 leistet sich einen spannenden Neuzugang. Der konnte sich mit seinem Marvel-Auftritt schon perfekt auf die Krieger-Rolle vorbereiten.

Vikings: Valhalla gibt Vollgas. Nicht nur sind für das Vikings-Spin-off gleich zwei weitere Staffeln bestellt, in Staffel soll ein idealer Marvel-Star zum Cast stoßen. Florian Munteanu hatte im MCU schließlich schon seinen Berserker-Auftritt.

Florian Munteanu verstärkt Vikings Valhalla Staffel 3 mit Marvel-Schwertarm

Immerhin schwang er schon in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sein Schwert in Richtung des Haupthelden. Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielt er in der Wikinger-Serie Georgios Maniakes. Der byzantinische General rebellierte gegen seinen Kaiser und ließ sich zum Konkurrenten krönen.

Welchen Umfang seine Rolle in der Story um Leif Eriksson (Sam Corlett) haben wird, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus wird Munteanu bald in Creed 3 und der Videospiel-Verfilmung Borderlands zu sehen sein.

Wann kommt der Marvel-Star mit Vikings Valhalla Staffel 3 zu Netflix?

Wann genau Fans Munteanu in der dritten Staffel Vikings Valhalla zu sehen bekommen, steht noch nicht fest. Es ist möglich, dass der Streamingdienst neue Folgen in jährlichem Turnus veröffentlichen soll. Staffel 2 käme dann im Februar 2023, Staffel 3 im Februar 2024.

Podcast: Wie gut ist Vikings Valhalla bei Netflix?

Vikings: Valhalla setzt das Erbe der erfolgreichen Historienserie Vikings bei Netflix fort. Viele Fan-Reaktionen sind aber äußerst negativ.

Im Podcast stellen wir euch die Serie vor, besprechen ihre Stärken und Schwächen. Vor allem fragen wir uns, wie sich die Reaktionen vieler Fans erklären lassen. Ist Vikings: Valhalla schlechter oder einfach nur anders als das Original?

