Nicht bei Netflix oder Amazon: Großartiger Sport-Film zeigt düstere Seite des Fußballs abseits von Messi & Ronaldo

Die Medienaufmerksamkeit konzentriert sich auf Weltstars wie Lionel Messi. Eine neue Fußball-Doku beleuchtet die kleinen, unspektakulären Karrieren unbekannterer Profis.

Mit 34 Jahren braucht der Ex-Profifußballer Florian Kringe ein künstliches Hüftgelenk, während Christiano Ronaldo mit 36 Jahren noch seine Gegner in Kopfballduellen überspringt. In der Sport-Doku Nachspiel geht es um Fußballer, deren Karrieren eher unglücklich und abseits der ganz großen Bühnen verliefen.



Keine Champions-League-Hymne, keine dicken Werbeverträge, keine Nationalmannschaft, wenig Ruhm und kaum Glamour. Anders ausgedrückt: Die Doku zeigt Spieler, die im Schatten großer Stars wie Lionel Messi, Christiano Ronaldo oder aktuell Erling Haaland ihr Werk verrichten.

Nachspiel läuft im Kino, nicht bei Amazon Prime oder Netflix

Nachspiel von Christoph Hübner und Gabriele Voss läuft derzeit vereinzelt in Kinos. Die einfühlsame und ruhige Doku vollendet die Trilogie, die mit Die Champions und HalbZeit - Vom Traum ins Leben begann. Ihr könnt sie aber problemlos losgelöst von den Teilen genießen.

Sportdokus wie diese, die ungewöhnliche, intime Einblicke liefern, werden immer attraktiver, für Fans und Streamingdienste. Auch Netflix und Amazon haben das Genre in den letzten Jahren für sich entdeckt. Bei Netflix läuft Sunderland 'Til I Die. Bei Amazon könnt ihr etwa Schweinsteiger: Memories - Von Anfang bis Legende von Til Schweiger sehen und etliche Saison-Begleitungen wie Inside Borussia Dortmund. Auch die beste Fußball-Doku des Jahres gibt es bei Amazon Prime.

Nachspiel zeigt die Schattenseiten einer Fußballkarriere, die sonst niemand sieht

Fußballer verbringen während ihrer ersten 30 Jahre eine verdichtete Arbeitsbiographie: Sie beginnt in der Pubertät und es folgt eine Zeit des Rausches und der Erfolge und Misserfolge. Irgendwann, manchmal auch früher als man glaubt, kommt der körperliche Verschleiß.

Trailer zur Fußball-Doku Nachspiel

Nachspiel - Trailer (Deutsch) HD

Nachspiel begleitet mit körnigem Archiv-Material und intimen Interviews 3 Ex-Profis, die allesamt ihre Wurzeln beim zweiterfolgreichsten deutschen Fußball-Klub Borussia Dortmund haben:

Florian Kringe

Heiko Hesse

Mohammed Abdulai

Starke Fußball-Doku: Ab wann ist eine Fußballerkarriere gescheitert?

Dass Nachspiel oft trist wirkt, liegt daran, dass Kringe, Hesse und Abdulai zumindest im Fußballerleben mehr Rückschläge als Erfolge zu verkraften hatten. Am Beispiel Kringes wird besonders deutlich, wie nah im Fußball Licht und Schatten beieinander liegen. Kringe gilt in der Jugend als großes Offensiv-Talent, er kämpft sich zu den Profis hoch, schafft es aber zu einem Zeitpunkt in die erste Mannschaft, als der BVB die wohl komplizierteste Phase seiner Geschichte durchläuft.

© Real Fiction © Real Fiction © Real Fiction

Ausgerechnet, als der spätere Trainerstar Jürgen Klopp das Team übernimmt und es zu zwei Meisterschaften in Folge führt, verletzt sich Kringe. Zu keiner der beiden Meisterschaften kann er entscheidend beitragen. Er hatte wenige echte Glanzmomente, einmal schoss er 2 Tore gegen Hannover 96 bei einem 4:4, dem spektakulärsten Spiel, das ich je im Station gesehen habe.

Häufig hat er einfach Pech, mit seinem Körper, mit dem Timing. Kringe wird damit zum Sinnbild eines Wechsel: die graue Phase vor Jürgen Klopp und die erfolgsgekrönte Phase während und nach Jürgen Klopp.

Nachspiel im Kino: Vom Fußballer zum Busfahrer

Nachspiel leuchtet in die Nischen der Fußballwelt und das Licht ist kalt und schonungslos wie das einer Neonröhre in einer Umkleidekabine. Mohammed Abdulai kam aus Ghana zum BVB, schaffte aber nie den Durchbruch. Die Entwicklung sei zu Ende, sagt ein Jugendtrainer über ihn. Da könne man nichts mehr rausholen: Mit Anfang 20 wird er aussortiert.

© Real Fiction Real Fiction

Abdulai verlässt Dortmund, verletzt sich direkt nach dem Wechsel. Dann tingelt er durch die Weltgeschichte, seine Vereine nach dem BVB heißen: KFC Uerdingen, Wattenscheid 09, Dessel Sport oder Sheikh Russel. Nach der Profi-Laufbahn sattelt er zum Busfahrer um. Der Film zeigt ihn meist einsam in einer kleinen Wohnung.

Und dann ist da noch Heiko Hesse, der interessanteste Charakter der hervorragenden Doku. Auch er galt als großes Talent. Florian Kringe und Mohammed Abdulai liebten das Spiel und sehnten sich nach einer Karriere in der Bundesliga. Hesse gab diesen Traum schon früh auf und nutzte seine Fähigkeiten pragmatisch. Er finanzierte sich mit seinem Talent lieber das Studium, ging in die USA und spielte an Colleges. Heute arbeitet er für die Weltbank.

Einige wenige Superstars wie Messi und Ronaldo versammeln den Großteil der Medienaufmerksamkeit auf sich. So ist das Geschäft. Doch Spieler wie Abdulai, Hesse und Kringe gibt es etliche in Deutschland: Früh von Verletzungen ausgebremst, nicht mit den letzten 2 Prozent Talent oder Ehrgeiz ausgestattet, gescheitert. Nachspiel zeigt das grausame Fußballgeschäft als eine Art Schule des Lebens. Denn alle drei Ex-Profis reagieren nach ihrer Karriere auf neue Rückschläge mit demselben Gleichmut wie die Bewohner eines Orkangebiets auf einen rauen Windstoß.

