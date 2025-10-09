Nicht verpassen: Seit gestern gibt es das "Serienfinale" von Die Simpsons erstmals im Stream

Die 36. Staffel von Die Simpsons beinhaltet das Serienfinale. Allerdings nicht als Staffelabschluss, sondern als Auftakt. Moment mal ...

Nach so vielen Jahren Die Simpsons versucht die scheinbar unsterbliche Cartoon-Serie immer mal wieder, mit besonderen Folgen und Promotion-Stunts für Aufmerksamkeit zu sorgen. So etwa in Season 36, die seit dem 8. Oktober 2025 bei Disney+ zu streamen ist, und mit dem "Staffelfinale" der Serie beginnt. Die Episode heißt Bart's Geburtstag und zeigt das Unvorstellbare: Bart wird 11!

Aber was ist hier wirklich los?

Das "Serienfinale" von Die Simpsons: Nicht genau das, was auf der Packung steht

Dass es sich bei dem fingierten Simpsons-Abschluss um einen Meta-Gag in Episodenlänge handelt, ist von Anfang an klar. Limos fahren vor einem Kino in Hollywood vor, ehemalige Gaststars von Weird Al bis Tony Hawk steigen aus, das Ganze ist als Gala mit Conan O'Brien als Moderator inszeniert. Im Stil von TV Special-Episoden wie Hinter den Lachern (11x22) bekommen wir zuerst alternative oder zusätzliche Szenen klassischer Folgen und dann geht es zum Content der "letzten Episode" über, die mit Barts 11. Geburtstagsfeier endet. Zu der sind sogar bereits verstorbene Charaktere anwesend.

Bart Simpsons 11. Geburtstag als Video-Clip:

Natürlich gehen die Simpsons nicht wirklich dazu über, serielles Storytelling mit kohärenter Kontinuität einzuführen. Das musste Produzent Matt Selman auch nach dem 36. Staffelfinale Was vom Tage übrig blieb gegenüber Variety noch mal betonen. Die letzte Folge der Season sorgte nämlich ebenfalls für Aufsehen, das zur US-Erstausstrahlung Schlagzeilen machte. Es handelt sich dabei nämlich um eine weitere Flash-Forward-Zukunftsfolge, in der Marge Simpson stirbt. Selman dazu:

Es gibt keinen Kanon. Offensichtlich, da die zukünftigen Folgen von Die Simpsons alle spekulative Fantasien sind, sind sie jedes Mal unterschiedlich. Marge wird wahrscheinlich nie wieder tot sein. Der einzige Ort, an dem Marge tot ist, ist in einer zukünftigen Folge, die vor sechs Wochen ausgestrahlt wurde.

Apropos Zukunft: Auf Fans soll demnächst noch ein ganz besonderer Leckerbissen zukommen, auf den sie schon zwei Dekaden gewartet haben ...

Die Simpsons bekommen einen 2. Kinofilm

An Simpsons-Schlagzeilen mangelt es dieser Tage wirklich nicht. Die größte betraf aber nicht das Fernsehen, sondern die Kinoleinwand. Die gelbe Familie aus Springfield soll 20 Jahre nach Die Simpsons – Der Film ein weiteres Movie-Abenteuer bekommen. Bis auf die Tagline "Homer kommt für einen Nachschlag zurück" und das US-Startdatum am 23. Juli 2027 sind Infos diesbezüglich jedoch spärlich gesät.

Dass der zweite Simpsons-Film das große Finale darstellen wird, ist jedoch fraglich. Verlängert wurde die Serie nämlich längst bis einschließlich Staffel 40.