Nichts ist "tabu": Erster Trailer zu Netflix' Charlie Sheen-Doku lässt Two and a Half Men-Stars und Sheens Dealer (!) zu Wort kommen

Charlie Sheen hält in einer neuen Netflix-Doku über sein Leben ganz offenbar nichts zurück. Im ersten Trailer sind seine größten Erfolge und schlimmsten Niederlagen zu sehen.

"Das letzte Mal, als ich Drogen nahm, war es vermutlich mehr, als irgendwer überleben könnte. Ich habe eben Tigerblut." Diese Worte von Charlie Sheen aus einem ABC -Interview gingen 2011 um die Welt, die so in Minutenschnelle vom Zusammenbruch des Two and a Half Men-Stars erfuhr. Jetzt soll eine Netflix-Doku mit seiner Zustimmung sein Leben aufrollen – und nichts ist "tabu". Hier ist der erste Trailer zu aka Charlie Sheen.

Schaut euch hier den aka Charlie Sheen-Trailer an:

aka Charlie Sheen - Trailer (English) HD

Netflix-Doku sprach mit Two and a Half Men-Stars, Hollywood-Ikonen und Dealern

Wie der Trailer zeigt, geht es in der Doku um die großen Höhen und Tiefen: Der kometenhafte Aufstieg zum Star in den 80ern mit Filmen wie Platoon, seine Two and a Half Men-Zeit, die Sheen zum bestbezahltesten TV-Schauspieler der Zeit machte – und schließlich sein extrem öffentliches Zerwürfnis mit Serien-Erfinder Chuck Lorre inmitten von Drogen- und Eheproblemen.

aka Charlie Sheen überrascht im ersten Trailer zunächst einmal mit einem Charlie Sheen, der bereit ist, über alles zu sprechen – nichts sei tabu, so der Star gegenüber der Doku-Crew. Zu Wort kommen allerdings auch verblüffend viele bekannte Zeitgenossen des Stars, etwa Two and a Half Men-Erfinder Lorre und Co-Star Jon Cryer, Sean Penn, Sheens Ex-Frauen Denise Richards (Starship Troopers) und Brooke Mueller (The World According to Paris) sowie sein Drogendealer (!).

Ganz offenbar nehmen dabei viele kein Blatt vor den Mund – weder Sheen selbst, der erklärt, er habe das alles eigentlich nur seinem Therapeuten erzählen wollen, noch schillernde Figuren wie die Ex-Sexarbeiterin Heidi Fleiss, die Sheen als "weinerliche kleine Schlampe" bezeichnet.

Wann kommt aka Charlie Sheen zu Netflix?

aka Charlie Sheen erscheint am 10. September 2025 auf Netflix. Zuletzt war Sheen in Chuck Lorres Serie Bookie zu sehen.