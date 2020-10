Nicolas Cage vs. Aliens: Schaut den irren Sci-Fi-Martial-Arts-Trailer

Im Trailer zu Jiu Jitsu schult Nicolas Cage als Mentor einen Martial-Arts-Experten mit Gedächtnisverlust zum Kampf gegen außerirdische Angreifer. Schaut das verrückte Video am besten selbst.

Bei Netflix geht Cobra Kai gerade durch die Decke. Nachdem der Streamingdienst die Serie von YouTube übernommen hat und neue Staffeln produziert, wurde ein neuer Hype entfacht. Während Cobra Kai das Konzept "Gut gegen Böse" geschickt aufbricht, begeistern vor allem die packenden Kampfszenen der Serie.

Für Martial-Arts-Fans gibt es aber jetzt einen neuen Trailer zu sehen, der die Netflix-Serie ganz schön alt aussehen lässt. In Jiu Jitsu spielt Nicolas Cage einen Mentor, der einen gefeierten Kriegshelden mit Amnesie im Kampf gegen außerirdische Angreifer ausbildet. Das Video, in dem Martial-Arts-Action und abgedrehte Sci-Fi-Elemente mit einem gewohnt irren Cage kombiniert werden, solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Neben Nicolas Cage treten in Jiu Jitsu noch mehr bekannte Gesichter auf

In Jiu Jitsu muss ein Team aus Martial-Arts-Kämpfern seit Jahrhunderten alle sechs Jahre gegen außerirdische Invasoren antreten. Diesmal wird die Tradition jedoch gebrochen, als der Kriegsheld und Jiu-Jitsu-Spezialist Jake (Alain Moussi) im Kampf gegen den feindlichen Anführer bezwungen wird und schwer verletzt sowie mit Amnesie zurückbleibt.

Wie er von Nicolas Cage als Stirnband tragender Anführer Wylie aufgenommen und ausgebildet wird sowie auf die anderen Mitglieder des Teams trifft, könnt ihr euch im Trailer zu Jiu Jitsu anschauen, der auch sonst nicht an abgefahrenen Szenen spart:

Jiu Jitsu - Trailer (English) HD

Neben Cage und Moussi spielen noch weitere bekannte Gesichter aus dem B-Movie- oder Action-Sektor in Jiu Jitsu mit. Dazu zählen Tony Jaa, Frank Grillo, Rick Yune und Juju Chan.

In den USA soll die verrückte Mischung aus Martial-Arts, Fantasy und Science-Fiction am 20. November 2020 in die Kinos kommen und als VOD veröffentlicht werden. Wann und wie wir Jiu Jitsu auch in Deutschland zu sehen bekommen, ist momentan nicht bekannt.

Wie findet ihr den abgedrehten Trailer zu Jiu Jitsu? Habt ihr Lust auf den Film bekommen?