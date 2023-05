"Nie davon gehört": Netflix drehte 200 Millionen US-Dollar teure Fantasy-Serie, die komplett vergessen wurde

Manche Netflix-Serien verschwinden einfach. Jupiter's Legacy ist ein spezieller Fall dieser Gattung. Die Blockbuster-Serie war sündhaft teuer. Aber sie verschwand so schnell, wie sie gekommen war.

Kein Hollywood-Studio oder Streaming-Dienst veröffentlicht mehr Serien und Filmen als Netflix. Aus dieser Masse entstehen Hits wie Wednesday und Squid Game. Manche Serien aber fliegen mehr oder weniger unbemerkt vorbei – selbst teure Blockbuster-Produktionen. Erinnert ihr euch etwa an Jupiter's Legacy? Die aufwendige Fantasy-Superhelden-Serie startete vor exakt zwei Jahre bei Netflix. Aber tat sie das wirklich? Fans können sich nicht an sie erinnern.

Worum ging es in Jupiter's Legacy?

Jupiter's Legacy basiert auf einer bekannten Comic-Vorlage von Kick-Ass-SchöpferMark Millar. Die Handlung umspannt ein ganzes Jahrhundert. Eine Art alternative Avengers-Gruppe (wenn die Hälfte der Avengers verwandt wären) schließt sich in den 1920ern zur Union of Justice zusammen. Nun, in der Gegenwart, steht der Verbund vor dem Zusammenbruch. Denn die jugendlichen Erben sind nicht bereit für die Übernahme der Verantwortung.

Klingt super, oder? Hätte es auch werden können. Aber ...

Die erschreckenden Fakten zu Jupiter's Legacy

Das Budget betrug angeblich 200 Millionen US-Dollar: Das ursprüngliche Budget von 130 Millionen Dollar stieg durch Nachdrehs stark an, wie Boris Kit vom Hollywood Reporter erfuhr. Eine Investition in dieser Höhe ist ohnehin ungewöhnlich. Was es noch schlimmer machte ...

Fans sind geschockt, dass Jupiter's Legacy existiert

Zum zweijährigen Jubiläum des, nun ja, "Bestehens" der Serie, erinnerte diese Woche ein Fan bei Twitter an Jupiter's Legacy.

Der Post ging viral. Viele Fans hatten seit dem Start nicht mehr an die Serie gedacht – oder gar noch "nie davon gehört":

"Mir war nicht bewusst, dass Jupiter's Legacy existiert."

200 Millionen US-Dollar für eine Serie, die keinen nennenswerten Fußabdruck hinterlassen hat und die nur eine Staffel lief? Viele Fans vermuten, natürlich nicht ernstgemeint, Geldwäsche hinter dem Fall.

"Wurde sie auf den Cayman Islands gefilmt?"

"So betreibt Hollywood Geldwäsche."

Jupiter's Legacy steht bis heute beispielhaft für eine verfehlte Netflix-Strategie: Möglichst viel, möglichst schnell veröffentlichen – und mal schauen, was kleben bleibt. Jupiter's Legacy sollte deshalb nicht vergessen werden, sondern eine Warnung sein. Lest hier unsere Meinung zur Serie: Jupiter's Legacy leidet unter der chronischen Netflix-Krankheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

