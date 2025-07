Nintendo Switch geschenkt: Zu diesem brandneuen 4K-TV mit Topwertung gibt's die beliebte Nintendo-Konsole gratis dazu!

Dieser 4K-Fernseher mit Mini-LED-Display gehört zum Besten, was ihr euch für weit unter 1.000 Euro ins Wohnzimmer stellen könnt. Bei MediaMarkt gibt's für kurze Zeit die Nintendo Switch gratis dazu.

Auf der Suche nach einem neuen Fernseher kann einen die Angebotsvielfalt regelrecht erschlagen. Ein dieses Jahr erschienenes Modell ragt jedoch aus der Masse heraus: Der TCL C7K * bietet die wohl beste Bildqualität pro investiertem Ersparten. Den top bewerteten Preis-Leistungs-Hammer gibt's jetzt in einem ganz besonderen Angebot: MediaMarkt schenkt euch einfach eine Nintendo Switch dazu!



Preis-Leistungs-TV mit gratis Nintendo Switch Deal Zu MediaMarkt

Tolles Bild für wenig Geld

Zur kostenlosen Dreingabe sei gesagt: Es handelt sich um die erste Nintendo Switch, die mit einem riesigen Spielekatalog für viele Stunden Spaß sorgen kann. Die Switch 2 ist momentan noch schlecht verfügbar und schlicht sehr teuer.

Oft gibt es bei solchen Kombiangeboten einen Haken: Die Produkte sind nur mittelmäßig, der Preis wurde erhöht. Hier bekommt ihr aber wirklich einen super Fernseher zum (aktuellen) Normalpreis mit einer gratis Konsole. Das einzige Aber: Es kann gut sein, dass der TV in den nächsten Monaten weiter im Preis sinkt, wie es oft in der Zeit nach der Markteinführung geschieht und bei ähnlichen Modellen zu beobachten war.

Stand jetzt ist der Deal bei MediaMarkt * aber ein klasse Angebot. Für 799 Euro bekommt ihr ein Premium-Bild auf 55 Zoll, das in dieser Preisklasse nahezu konkurrenzlos ist. Der Kontrast kommt laut Computerbild-Test sogar fast an Modelle mit OLED-Display heran. Und auch unser Kollege und TV-Experte bei GameStar Tech empfiehlt den TCL als Preis-Leistungs-Tipp .

Noch größeres Bild zum gleichen Preis?!

Im HDR-Modus lässt der TCL-Fernseher mit seinerrichtig die Muskeln spielen. Der Sound, im Tandem mit der HiFi-Firma Bang & Olufsen entwickelt, kann sich für einen flachen 4K-TV wirklich hören lassen und auch das Betriebssystem (Android12/Google TV) funktioniert tadellos. Die Ausstattung ist wie von TCL gewohnt üppig und bietet auch fürs Gaming alles, was man im Alltag braucht.

Falls euch 55 Zoll zu klein sind, wie wäre das mit folgendem Deal: Ihr verzichtet auf die Nintendo Switch und gönnt euch die 65-Zoll-Version des TCL C7K * zum gleichen Preis. Ja, richtig gelesen, Amazon und MediaMarkt * haben den großen Bruder gerade so stark reduziert, dass der Preis der 55- und 65-Zoll-Modelle identisch ist. Und so einen Premium-Mini-LED-TV in 65 Zoll für 799 Euro, das ist derzeit schlicht die beste Preis-Leistung, die ich finden konnte.

Und falls euch beide Angebote nicht zusagen, dann könntet ihr beim Amazon Prime Day fündig werden. Dieser beginnt schon am 8. Juni und dauert dieses Mal ganze 4 Tage. Wir erwarten wieder zahlreiche starke Angebote. Wie immer aber gilt: Preise vergleichen und nicht austricksen lassen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.