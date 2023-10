Nintendo Switch unfassbar günstig bei großer MediaMarkt-Aktion – ihr bekommt die MwSt geschenkt!

Die beliebteste Aktion von Media Markt hat wieder begonnen. Bis zum 30. Oktober um 08:59 schenkt das Unternehmen euch die Mehrwertsteuer. Unter den Top-Deals sind auch verschiedenen Varianten der Nintendo Switch und der PS5 5.

Wer auch vor dem Fernseher aktiv sein möchte, trifft mit dem Sports Bundle für die Nintendo Switch die richtige Wahl. Unter anderem könnt ihr Tennis, Fußball, Golf und Bowling spielen. Besonders viel Spaß macht es gegen Familie und Freunde anzutreten, sollte gerade keiner zur Hand sein, könnt ihr auch online Gegner herausfordern und in der Online-Profiliga teilnehmen.

Durch den Rabatt auf die Mehrwertsteuer spart ihr fast 50 Euro, sodass die Switch im Bundle nur 248 Euro kostet.

In dem Set ist neben der Konsole und dem Spiel auch ein Beingurt enthalten, in dem der Controller befestigt wird, so werden Beinbewegungen präzise ins Spiel übertragen.

Die getunte Version der Nintendo Switch mit OLED-Display

Ebenfalls von der Mehrwertsteueraktion betroffen ist das OLED Modell der Nintendo Switch. Hier spart ihr über 50 Euro. Der Unterschied zur normalen Switch ist vor allem der superscharfe 7-Zoll-OLED-Display. Damit werden die Farben optimal wiedergegeben und es gibt eine bessere Tiefenschärfe. Außerdem besitzt die OLED-Version mit 64 GB doppelt so viel Speicher wie die normale Switch. Nintendo hat hier auch den Ständer für den Tischmodus verbessert und in die Dockingstation einen LAN-Anschluss integriert.

MediaMarkt Mehr Speicherkapazität und ein schärferes Display mit der Switch OLED.

Unterwegs zocken mit der Nintendo Switch Lite

Wer vor allem unterwegs zockt, sollte sich die Nintendo Switch Lite anschauen, die in fünf verschiedenen Farben erhältlich ist. Während der Aktion sinkt der Preis auf unschlagbare 180 Euro *. Die Lite ist deutlich kompakter und leichter und so optimal für das Handheld-Spiel ausgelegt. Beachtet, dass die Wiedergabe auf dem Fernseher hier nicht möglich ist und dass Nintendo Switch Spiele den Handheld-Modus unterstützen müssen.

PS5 – die Alternative von Sony

Wer sich noch nicht auf eine Konsole festgelegt hat, sollte auch einen Blick auf die PlayStation5 * werfen. Die ist als Set mit EA Sports FC * ebenfalls in einer sportlichen Ausgabe erhältlich. Für Marvel Fans lohnt sich das Bundle mit Spider Man 2 in limitierter Auflage *, hier spart ihr über 100 Euro.

Wer eine handliche Konsole für unterwegs sucht, die auch einen umfangreichen Spielepool für Kinder besitzt, ist mit der Switch gut beraten. Die PS5 ist super in Kombination mit 4K-Fernsehern. Ob nun die beliebte Switch von Nintendo oder die PlayStation 5 von Sony – bei beiden Konsolen kann man durch den Mehrwertsteuerrabatt ordentlich sparen.

