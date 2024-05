Nirgendwo günstiger: Die neue PS5 Slim ist wieder im Angebot und ermöglicht euch etwas, das ihr bei Xbox vergeblich sucht

Noch kein Black Friday in Sicht, Amazon, MediaMarkt und Saturn sind trotzdem in Spendierlaune. Die neue PS5 Slim mit Laufwerk zum aktuellen Bestpreis. Dazu könnt ihr euch eine Gaming-Erfahrung sichern, die es auf der Xbox nicht gibt.

Bei Amazon *, MediaMarkt * und Saturn * bekommt ihr die PlayStation 5 Slim in der Disc Edition gerade am günstigsten für nur 444 Euro. Der nächstbeste Preis ist 469 Euro bei Galaxus, ihr spart also ordentlich. Doch nicht nur der Preis ist attraktiv, denn die PS5 hat mehrere Vorteile gegenüber der Xbox-Konkurrenz.

Das macht die PS5 besonders

Mächtig Rechenleistung und prächtige Grafik, das können sowohl die Sony-Konsole als auch der Microsoft-Konkurrent. Doch unterscheiden sie sich in anderen Punkten doch deutlich.

Die Highlights der PS5 sind der innovative Dual Sense-Controller und die VR-Brille PSVR 2 (nicht im Lieferumfang enthalten, bekommt ihr aber bei Amazon *). Der Dual Sense sorgt mithilfe von ultrapräzisen Motoren für eine Rumble-Funktion, wie wir es noch bei keinem Gamepad gesehen haben. So fühlt es sich zum Beispiel anders an, wenn ihr in einem Rennspiel über Asphalt oder über Sand heizt.

Die adaptiven Trigger sorgen für eine zusätzliche Portion Immersion, denn auch sie reagieren unterschiedlich, je nachdem, was ihr im Spiel gerade macht. Spannt ihr zum Beispiel als Lara Croft euren Bogen, habt ihr merklich mehr Widerstand beim Drücken der Tasten.

PSVR 2: Holt sie euch, bevor sie weg ist

In eine ganz andere Welt katapultiert euch Sonys hauseigene VR-Brille, die im Vergleich zum Vorgänger um Welten besser geworden ist. Ein VR-System, das gibt es bei der Xbox nicht. Am PC wiederum zahlt ihr ca. das Doppelte, um ein vernünftiges Set-Up zu bekommen – einen leistungsstarken Rechner vorausgesetzt.

Und jetzt die schlechte Nachricht: Die PSVR 2 wird eingestellt. Im März teilte Sony mit , dass die VR-Brille fürs Erste nicht weiter produziert wird. Ob sich daran noch was ändert, ist derzeit unklar. Es gibt aber einige Restexemplare, die ihr euch sichern könnt.

Warum PSVR 2 eingestellt wird?

Trotz wirklich begeisternder Technik gab es zu wenig Highlights, die Spieler:innen überzeugen konnten und auch der Einstiegspreis war mehr als üppig. Einige Spiele-Perlen gibt es dennoch und die lohnen sich erst recht: Das Sci-Fi-Abenteuer Horizon: Call of the Mountain ( im PS Store erhältlich ), der Zombie-Shooter Arizona Sunshine 2 ( im PS Store erhältlich ), das Horror-Meisterwerk Resident Evil Village * und der Rennspiel-Dauerbrenner Gran Turismo 7 * sind nur ein paar Beispiele.

Ob sich die PS VR2 wirklich für euch lohnt, das macht ihr am besten anhand der verfügbaren Spiele fest. Wenn ihr noch etwas wartet, macht ihr vielleicht sogar noch ein größeres Schnäppchen, falls sich Sony entscheidet, die letzten Exemplare etwas schneller an den Mann oder die Frau zu bringen.

