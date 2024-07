Noch besser als die GoPro: Neuer Action-Cam-Testsieger jetzt zum Tiefstpreis verfügbar

Jahrelang war die GoPro der unangefochtene Spitzenreiter unter den Action-Kameras. Doch nun ist ein neuer Sheriff in der Stadt und der bringt mit 8K-Video, einem innovativen Design und KI-Funktionen so einiges mit.

GoPros revolutionierten einst den Kameramarkt mit ihrem handlichen und robusten Design und sind immer noch Marktführer. Auch qualitativ gab es lange nichts Besseres, doch das ändert sich jetzt: Die Insta360 Ace Pro greift mit überlegener Videoqualität und einem neuartigen Design den Platzhirsch an und stößt die GoPro laut Tests vom Thron. Bei MediaMarkt bekommt ihr sie jetzt so günstig wie nie.

Im Angebot zahlt ihr nur 369,99 Euro für die High-End-Action-Cam. Günstiger war die Insta360 Ace Pro noch nie!

Neuer Action-Cam-Testsieger: Insta360 Ace Pro

Sowohl chip.de als auch Computerbild kürten die Insta360 Ace Pro zum Testsieger. Doch was macht sie anders als die GoPro? Als Erstes fällt das ungewöhnliche Design, bei dem ihr das Touch-Display bis zu 180 Grad nach oben klappen könnt – einfach, aber genial. So könnt ihr in vielen Situationen das Display leichter nutzen und auch Selfies werden damit zum Kinderspiel.

Videos nehmt ihr mit der Insta360 Ace Pro mit bis zu 8K auf, allerdings dann nur mit 24 fps (frames per second also Bilder pro Sekunde). Diese Bildrate wird zwar meistens für Kinofilme verwendet, für schnelle Action-Aufnahmen ist sie aber nicht geeignet.

Da kommt die 4K-Auflösung ins Spiel, bei der ihr mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen könnt. So gelingen wunderbar flüssige Aufnahmen und auch beeindruckende Zeitlupen. In Full-HD nehmt ihr dann sogar mit bis zu 240 fps auf.

Im Action-Cam-Segment kommt keine Kamera an die Bildqualität der Insta360 Ace Pro ran. Sogar Nachtaufnahmen sind erstaunlich gut und schlagen die der GoPro um Längen. Da macht sich die Partnerschaft mit den Kameraexpert:innen von Leica bezahlt.

Zahlreiche Funktionen machen das Leben leichter

Super praktisch ist der KI-gestützte Highlight-Assistent, der dir auf der Kamera die besten Szenen heraussucht. Die geniale Smartphone-App ist die perfekte Ergänzung und geht noch einen Schritt weiter. Sie kann aus den Highlights ein fertiges Video erstellen, ohne dass ihr euch um den Schnitt kümmern muss.

Zusätzlich könnt ihr eure Videos in der App mit generativer KI verändern und so eure Kreativität weiter entfesseln. Eine Rettung für eure Aufnahmen kann auch die Deep Track 2.0-Funktion sein, die verwackelte Aufnahmen stabilisiert, indem sie das Objekt in Bewegung automatisch trackt.

Auch die beste Kamera ist nicht perfekt: Die Insta360 Ace Pro ist schwerer als ihre Konkurrent:innen und auch die Akkulaufzeit ist "nur" gut. Außerdem könnt ihr nicht hochkant aufnehmen. Doch selbst dafür gibt es eine Lösung: Mit dem "Free Frame"-Format nimmt die Kamera in einer speziellen Auflösung auf, die euch nachher die Entscheidung lässt, ob ihr das Video als Hoch- oder Querformat ausgebt – und das ohne Qualitätsverlust!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.