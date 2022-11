Noch bis morgen bei Amazon: Riesiger 4K-Fernseher mit Black Friday-Rabatt so günstig wie nie und es ist eine Top-Marke

Zum Black Friday 2022 gibt es bei Amazon jetzt noch für kurze Zeit einen riesengroßen 4K-Fernseher von Sony zum Schnäppchenpreis.

Die Rabattschlacht zum Black Friday 2022 ist in vollem Gange und auch bei Amazon gibt es jede Menge potenzielle Schnäppchen. Wir haben uns durch den Angebotsdschungel geschlagen und einen echten Preiskracher entdeckt.



Denn derzeit bietet der Online-Händler einen 85-Zoll-4K-Fernseher von Sony zum absoluten Tiefstpreis an. Wir erklären euch, was ihr für euer Geld bekommt und warum es sich lohnt, schnell zuzuschlagen.

Riesiger 4K-Fernseher von Sony: Zum Black Friday bei Amazon um 500 Euro günstiger

© Sony Sony X85K

Amazon bietet den Sony X85K Fernseher mit 4K-Auflösung und 85 Zoll (2,16 m) Bilddiagonale derzeit zum Black-Friday-Preis von 1.800 Euro an. Das ist ein absoluter Top-Deal, weil es dieses TV-Gerät bislang noch nie günstiger gab. Außerdem liegt der von Amazon aufgerufene Preis ganze 500 Euro unter der aktuellen UVP von Sony. Hier geht es zum Deal *



Entscheidet ihr euch zum Kauf des Sony-Fernsehers, bekommt ihr für euer Geld folgende Features geboten:

4K LED Display mit 85 Zoll (2,16 m) Bilddiagonale

Bildwiederholrate: 120 Hz

Dolby-Atmos-Support

flexibler Standfuß für die Aufstellung auf schmalen Möbeln

Support für Alexa und Google Assistant

2x HDMI 2.1 (eARC, HDCP 2.3), 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.3), 1x Composite Video



1x Digital Audio Out (optisch)

2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+



Wi-Fi 5

Bluetooth 4.2



Die Redaktion von Rtings lobt in ihrem Test des Fernsehers die gute Bildqualität sowohl in hellen auch in dunklen Räumen und die intensiven Farben. Dem Test zufolge eignet sich der Sony X85K sowohl für Serien- und Sportfans als auch für Konsolenspieler:innen.



Wenn euch das Angebot bei Amazon zum Black Friday überzeugt, müsst ihr allerdings schnell sein: Das Angebot gilt nur noch bis zum 25. November 2022, dann endet nämlich die Black Friday-Woche und somit auch das Angebot.



Weitere große und günstige 4K-Fernseher beim Black Friday auf Amazon



Sollte dieser Fernseher eher nicht euren Wünschen entsprechen, weil ihr eher auf der Suche nach TV-Geräten um die 65 Zoll Bilddiagonale seid, dann ist vielleicht dieses LG-Modell zum Preis von rund 750 Euro * die passende Wahl.



Ergänzend dazu findet ihr alle aktuellen Fernseher-Deals zum Black Friday bei Amazon hier:



Übrigens: Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022, also wie gewohnt den vierten Freitag im elften Monat. Die Cyber Week beginnt dementsprechend am 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Die hier gelisteten Angebote gelten aber ab sofort und bereits ab dem 18. November 2022. Was ihr bei den Rabattaktionen beachten solltet, erklären wir euch in unseren Tipps und Tricks zum Black Friday.



