Noch vor der 4. Staffel The Witcher: Sichert euch das düstere Fantasy-Brettspiel zum Bestpreis am Prime Day

Fantasy- und Brettspiel-Fans finden am Prime Day tolle Angebote, darunter auch The Witcher: Die alte Welt. Das Expertenspiel verkürzt euch die Wartezeit auf die vierte Staffel von The Witcher.

Bereits Anfang der 90er Jahre wurden die Kurzgeschichten und Teile der neun bändigen Romanreihe * des polnischen Fantasy-Autors Andrzej Sapkowski veröffentlicht, die sich um den berüchtigten Hexer Geralt von Riva drehen. Nach der dritten erfolgreichen Videospiel-Adaption * und drei ebenso erfolgreichen Staffeln von The Witcher, gibt es seit letztem Jahr auch das strategische Brettspiel The Witcher: Die alte Welt *. Am Prime Day erhaltet ihr das Brettspiel zum Bestpreis für 56 Euro.

The Witcher: Die alte Welt Deal Zu Amazon

The Witcher: Die alte Welt überzeugt mit komplexer Spielmechanik

Im düsteren Fantasy-Brettspiel steigt ihr alleine oder mit bis zu fünf Mitspieler:innen zum berühmtesten Hexer der alten Welt auf. Auf eurem Weg zum Erfolg müsst ihr euch duellieren, gegen Monster kämpfen, Quests absolvieren und Trophäen sammeln.

In der ersten von drei Phasen bewegt ihr euch über die Karte der Nördlichen Königreiche, wo an jedem Ort spannende Herausforderungen auf euch warten, wie Würfelpoker oder Trainingseinheiten, um euren Charakter hochzuleveln.

Amazon The Witcher

Als Nächstes folgt das Erkunden der Wildnis oder Stadt, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, die Konsequenzen mit sich tragen. Wer sich bereit fühlt, kann auch gegen Monster und andere Hexer kämpfen. In der letzten Phase müsst ihr euer Kartendeck optimieren, wodurch ihr neue Kampftechniken erlernen könnt, und dabei den nächsten Zug vorausplant.

Das Expertenspiel The Witcher: Die alte Welt * ist vor allem für Strategie-Fans ab 14 Jahren geeignet, und belohnt euch mit seiner komplexen Spielmechanik und langen Partien zwischen 90 und 150 Minuten. Dabei ist das Regelwerk deutlich zugänglicher als das vieler anderer Vertreter der umfangreichen Tabletop-Spiele und eignet sich auch für Neulinge.

Weitere spannende und düstere Fantasy-Games am Prime Day

Strategisches Expertenspiel Blood Rage zum Schnäppchenpreis

Während The Witcher auf mitteleuropäischen Märchen und slawischen Legenden beruht, taucht das Expertenspiel Blood Rage * in die nordische Mythologie ein. Hier müsst ihr mit eurem Clan in die Schlacht ziehen, um euch einen Platz in Walhalla zu sichern.

Ein bis vier Spieler:innen müssen ihre Figuren klug auf einzelnen Gebieten platzieren oder diese erkämpfen, um die Vorherrschaft zu erlangen. Dadurch erhaltet ihr neue Fähigkeiten, die ihr mittels Handkarten in einem von drei Zeitaltern ausspielen könnt. Denn nach jeder Runde wird ein Gebiet durch Ragnarök, also dem Weltuntergang, zerstört.



Blood Rage * am Amazon Prime Day für 58 Euro sichern

Dadurch gelangen die dort stationierten Einheiten nach Walhalla und bringen euch Siegpunkte ein, auf der anderen Seite fehlen euch diese Figuren für den weiteren Spielverlauf. Und bei den sich verringernden Gebieten werden die Kämpfe immer erbitterter.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.