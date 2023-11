Nokia 3310: Das fast unkaputtbare Kult-Handy ist mit moderner Technik zurück – inklusive Snake und Tasten

Eines der legendärsten Mobiltelefone aller Zeiten ist wieder da: Ihr könnt euch das Nokia 3310 mit modernem Anstrich bei Amazon kaufen. Freut euch auf ein robustes Gehäuse, echte Insel-Tasten und den Handyspiele-Klassiker Snake.

Der Akku eures iPhones geht dauernd leer? Schon wieder ein Display-Schaden, nachdem das Handy zum hundertsten Mal runtergefallen ist? All diese Sorgen habt ihr mit dem Handyklassiker von Nokia nicht. Die Neuauflage des Nokia 3310 erbt die Stärken des Handy-Dinos und begeistert mit einem Monsterakku, einem robusten Gehäuse, dem süchtig machenden Spiel Snake und echten haptischen Tasten. Hello 2000!

Das Nokia 3310 ist längst ein Popkultur-Phänomen. Das Handy war gefühlt aus unzerstörbarem Adamantium gebaut und hatte eine Batterielaufzeit, die an Äonen grenzte. Doch was kann die Hommage an das Kult-Handy?

Das neue Nokia 3310: Einfach, aber gut

Als Erstes fällt natürlich das neue Design auf, das sich zwar stark am Original orientiert, jedoch mit seiner rundlichen Form frischer und moderner wirkt. Das 2,4 Zoll Display ist größer, farbig und für gute Lesbarkeit selbst bei Sonnenlicht optimiert. Dazu gibt es Bluetooth, erweiterbaren Speicher und einen austauschbaren Akku, mit dem ihr 22 Stunden am Stück telefonieren könnt. Im Standby hält der Akku sage und schreibe bis zu 31 Tage – ein für moderne Smartphones unerreichbarer Wert.

Ein Must-have für moderne Handys ist natürlich die Kamera. Auch die ist beim neuen Nokia 3310 an Bord und knipst Schnappschüsse mit 2-Megapixel-Auflösung und LED-Blitz. Unter der Haube hat sich einiges getan. Das Menü kommt mit einer neu designten Benutzeroberfläche, die euch die Bedienung erleichtert. So wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht und der Komfort erhöht, während der Retro-Charme erhalten bleibt.

Natürlich darf bei der Neuauflage eines Nokiahandys der Spieleklassiker Snake nicht fehlen. So könnt ihr der süchtig machenden Jagd nach dem High Score diesmal in knalliger Farbe nachgehen. Knallige Farbtöne stehen euch auch bei der Wahl des Modells zur Auswahl – so kauft ihr nicht nur ein Handy, sondern ein Statement.

