Nur 3 Monate nach Kinostart: Superhelden-Blockbuster mit 200-Millionen-Budget kommt zu Disney+

Wer ihn im Kino verpasst hat, kann The Marvels von Nia DaCosta (Candyman) bald daheim nachholen. Disney hat nämlich den Streaming-Start des Blockbusters mit Brie Larson bekannt gegeben.

Darum geht es in dem Marvel-Blockbuster

Durch ein Wurmloch verbinden sich die Kräfte der übersinnlich begabten Teenagerin Kamala Khan (Iman Vellani), die auch als Miss Marvel bekannt ist, der S.A.B.E.R.-Astronautin Monica Rambeau (Teyonah Parris) und von Darol Danvers a.k.a. Captain Marvel. Sobald sie ihre Kräfte nutzen, tauschen die drei Frauen physisch die Positionen.

Bescheuert, aber Spaßig! The Marvels | Review

Diese unerwarteten Nebeneffekte treten zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf, da eine neue Schurkin, Dar-Benn (Zawe Ashton), in Erscheinung tritt. Aus Rache an Captain Marvel möchte sie jeden Planeten zu terrorisieren, den Carol als Heimat betrachtet.

The Marvels sucht bei Disney+ ein größeres Publikum

The Marvels erschien im November in den Kinos, blieb aber finanziell hinter den Erwartungen zurück. Weltweit spielte der Film nur rund 200 Millionen Dollar ein, das ist das bis dato niedrigste Ergebnis aus dem Marvel Cinematic Universe, wie The Numbers nachweist. Erschwerend hinzu kommt das beträchtliche Budget. Schätzungen von Forbes gehen von bis zu 270 Millionen Dollar aus, die in den Film und dessen Werbung investiert wurden. Dabei hält The Marvels trotz mauer Kritiken ein paar positive Überraschungen bereit.

Wie Disney+ bestätigt hat, kommt The Marvels am 7. Februar auch nach Deutschland auf die Streaming-Plattform. Es bleibt abzuwarten, ob der MCU-Blockbuster dort ein größeres Publikum findet als im Kino. Zur Vorbereitung lohnt es sich, die Serie Ms. Marvel bei Disney+ zu schauen, die Iman Vellanis junge Heldin und ihre liebenswerte Familie einführt, und nochmal bei Brie Larsons Solo-Film Captain Marvel reinzuschauen.

