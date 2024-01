"Das war richtig hart": Hunger Games-Star Josh Hutcherson verlor vor 20 Jahren eine der größten Kinderrollen der 90er

Eine berühmte Filmreihe, an der Josh Hutcherson lange vor Die Tribute von Panem vorbeischrammte, hätte seine Karriere wohl in andere Bahnen gelenkt.

Aktuell ist Josh Hutcherson in The Beekeeper zu sehen und genießt seine "befreiende" Rolle als Bösewicht. Der Hunger Games-Star ist schon seit vielen Jahren in Hollywood tätig. Erst jetzt verriet er allerdings, welche berühmte Kinderrolle ihm einst durch die Lappen ging: Fast hätte er Macaulay "Kevin" Culkin beerbt.

Hunger Games-Star Josh Hutcherson wäre fast zum neuen Star der Kevin: Allein zu Haus-Filmreihe geworden

Der mittlerweile 31-jährige Josh Hutchersons begann seine Schauspiel-Laufbahn als Kinderdarsteller. Schon mit zehn Jahren spielte er zum Beispiel einen schwerverletzten Jungen in Emergency Room und war mit zwölf in Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum zu sehen. Nun verriet er in einem Buzzfeed -Interview eine 20 Jahre zurückliegende Niederlage: Er wäre fast Teil der berühmten Home Alone-Reihe (Kevin - Allein zu Haus-Reihe) geworden.



Sony Josh Hucherson mit 12 Jahren in Zathura

Ich war wahrscheinlich 11 Jahre alt, denke ich, als ich für die Kevin - Allein zu Haus-Filme vorgesprochen habe. Am Ende waren nur noch ich und dieser andere Schauspieler im Rennen. Es war das erste Mal, dass ich eine Absage schmecken musste. Das war richtig hart.

Der erste Film der Reihe, Kevin - Allein zu Haus, erschein 1990, also zwei Jahre vor Josh Hutchersons Geburt. In diesem Teil sowie Kevin - Allein in New York verkörperte Macaulay Culkin die berühmte Rolle von Kevin McCallister. Die Fortsetzung Wieder allein zu Haus suchte Mitte der 1990er hingegen einen jungen Kevin-Nachfolger (diesmal mit dem Namen Alex) und schnappte sich letztendlich Alex D. Linz (Bounce - Eine Chance für die Liebe).

Wahrscheinlich spricht Josh Hutcherson von dieser Rolle, wenn er von seinem Kevin-Rückschlag erzählt. Beim Blick auf die schlechten Bewertungen von Teil 3 (3.7/10 bei Moviepilot) war die nicht ergatterte Rolle rückblickend aber vielleicht ein Glücksfall.

Endgültige Bekanntheit erlangte Josh Hutcherson als Peeta schließlich in der Die Tribute von Panem-Reihe an der Seite von Jennifer Lawrence, auch wenn er später reflektierte, dass er auf den dazugehörigen Hunger Games-Ruhm gern verzichtet hätte. Ob seine Karriere als Kevin - Allein zu Haus-Ersatz wohl eine andere Richtung eingeschlagen hätte?



