Nur 300 Stück existieren: Wegweisender Sci-Fi-Klassiker mit Piraten und U-Booten erscheint in streng limitierten Spezialeditionen

Kultregisseur Karel Zeman erschuf mit Die Erfindung des Verderbens ein einzigartiges Filmkunstwerk und einen frühen Klassiker des Science-Fiction-Films. Die Jules Vernes-Verfilmung erscheint jetzt in drei schicken, limitierten MediaBooks. Schnell sein lohnt sich.

Karel Zeman verband in seinen Fantasy- und Sci-Fi-Filmen Animation mit echten Schauspielern. Dank seiner kreativen Nutzung von Spezialeffekten wurde er später als tschechischer Méliès bekannt. Dieser einzigartige Stil ist auch in seinem 1957er-Meisterwerk Die Erfindung des Verderbens zu sehen.

Die Adaption der gleichnamigen Romanvorlage von Jules Verne erscheint jetzt neu in drei limitierten Sammlereditionen am 17. August. Jedes der drei MediaBooks ist auf 100 Stück limitiert, es heißt also schnell sein.

Jedes der MediaBook hat ein schickes, einzigartiges Cover. Welches ist euer Favorit?

Die Erfindung des Verderbens MediaBooks — folgende Extras erwarten euch:

Blu-ray, DVD und Hörspiel-Audio-CD

16-seitiges Booklet

Neu restaurierte Version vom Karel Zeman Museum

Original Defa Synchronfassung

Umfangreiches Bonusmaterial

Visuell einzigartiger Sci-Fi-Klassiker

Wer die Klassiker von Georges Méliès kennt, allen voran Die Reise zum Mond, der weiß, in welche Richtung der visuelle Stil von Die Erfindung des Verderbens geht. Karel Zeman orientierte sich für die Jules Verne-Verfilmung stark an den viktorianischen Illustrationen aus den ersten Auflagen der Bücher und kreierte ein fantastisch abstraktes Set-Design mit außergewöhnlichen Kulissen.



Unterstützt werden diese durch einen Mix verschiedener Animationsstile in Kombination mit der Verwendung echter Schauspieler. Der Clou dabei: die Schauspieler verhalten sich der verrückten Umgebung entsprechend und fügen sich so perfekt in das außergewöhnliche Gesamtbild ein.

Doch worum geht es in die Erfindung des Verderbens?

Ein Wissenschaftler macht eine Erfindung, die in den falschen Händen als tödliche Waffe verwendet werden könnte. Das ruft den berüchtigten Piraten Aregas auf den Plan, der den Professor und seinen Ingenieur kurzerhand per U-Boot entführt und versucht, auf seine Seite zu bringen. Doch der Assistent erkennt die dunklen Machenschaften des Piraten und sucht Hilfe...

