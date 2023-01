Nur 700 Stück existieren: Einzigartiger Sci-Fi-Film mit Piraten und U-Booten erscheint in limitierten Mediabooks

Es ist ein Klassiker des Science-Fiction-Films und eine der besten Jules Verne-Verfilmungen: Die Erfindung des Verderbens erscheint bald in limitierten Mediabooks.

Hollywood hat viele Millionen in seine Verfilmungen der Sci-Fi-Bücher von Jules Verne gesteckt, aber keine davon sieht so gut und unverwechselbar aus wie Die Erfindung des Verderbens des Regisseurs Karel Zeman. Der Film aus der ehemaligen Tschechoslowakei erzählt eine Geschichte über geniale Wissenschaftler, böse Piraten und den möglichen Untergang der Welt mithilfe von wunderschönen Animationen.

Das Ergebnis ist ein einzigartiges Steampunk-Erlebnis. Am 10. Februar erscheint der Science-Fiction-Klassiker in zwei Mediabooks, die auf wenige hundert Stück limitiert wurden.

Der Sci-Fi-Klassiker verbindet Realfilm und Animation

Die Grundidee von Die Erfindung des Verderbens erinnert (ausgerechnet) an Glass Onion: A Knives Out Mystery. Auch in dem 1958 erschienenen Kultfilm wird ein Rohstoff erfunden, der alle Energieprobleme lösen könnte – und die Welt in Gefahr bringt. Der Wissenschaftler Professor Roch steckt dahinter und wird deshalb von dem Piraten Artigas auf eine Insel entführt. Der Freibeuter will nämlich die Kontrolle darüber erlangen.

Die Erfindung des Verderbens - DVD Trailer - Karel Zeman - Fabulous World of Jules Verne - CSSR - DDR

Für den Look von Die Erfindung des Verderbens ließ sich der Karel Zeman von viktorianischen Illustrationen der Bücher Jules Vernes inspirieren. Der als "tschechischer Melìes" bekannte Filmemacher verband dabei Animationen und Realfilm-Aufnahmen mit liebevoll designten Kulissen, sodass sich seine Schauspielenden durch ihre fantastischen Umgebungen bewegen konnten.

Wer Sci-Fi-Abenteuer der alten Schule liebt, wird bei dieser unwiderstehlichen Reise durch die Welt von Jules Verne fündig.

Was bieten die neuen Mediabooks von Die Erfindung des Verderbens?

Bei den neuen Veröffentlichungen handelt es sich um zwei 3-Disc-Mediabooks mit jeweils unterschiedlichen Covern:

Beide Editionen bieten den Film in einer neu restaurierten Fassung. Sie bestehen aus je einer Blu-ray, einer DVD und einer Hörspiel-CD. Zu den Extras gehören unter anderem:

16-seitiges Booklet

Original-DEFA-Synchronfassung

2 Featurettes

Alternative Eröffnungssequenz

Schaut euch hier die Mediabooks an:

