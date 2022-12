Nur noch 5 Tage kostenlos streamen: Der beste Thriller des letzten Jahres erzählt eine Jahrhundertstory und kaum jemand hat ihn gesehen

The Lost Leonardo ist nicht nur ein Thriller, der die größte ungelöste Frage der Kunstszene aufrollt. Es ist auch eine Doku, die euch mit offenem Mund zurücklassen wird.

In der brillanten Produktion The Lost Leonardo versetzt ein mysteriöses Gemälde die komplette Welt in Aufruhr. Das Besondere dabei: Streng genommen handelt es sich um eine Dokumentation, die sich aufgrund der unwahrscheinlichsten Kunstgeschichte aller Zeiten wie der beste Thriller des letzten Jahres anfühlt.



Ihr könnt The Lost Leonardo bis zum 23.12.2022 kostenlos in der ARTE Mediathek streamen.

In dem Thriller-Geheimtipp geht es um die größte Kunst-Frage unserer Zeit

2005 wurde ein nicht katalogisiertes Gemälde von einem Kunsthändler entdeckt. Zu viele Ähnlichkeiten mit eindeutig zuordenbaren Gemälden von dem Kunstgenie Leonardo Da Vinci sorgen für jede Menge Fragezeichen. Das war der Beginn einer einzigartigen Geschichte in der Kunstwelt.

Man macht schließlich nicht jeden Tag einen vermeintlichen Fund des einflussreichsten Künstlers der Geschichte.

Über die Jahre, bis zum heutigen Tag steht die große Frage im Raum: Handelt es sich um einen echten Da Vinci, eine Kopie oder gar eine Fälschung? Es folgt eine heiß umstrittene Diskussion unter Kunsthistoriker:innen, Da Vinci-Expert:innen und Kurator:innen. Nicht einmal investigative Journalist:innen, die CIA und eine FBI-Unterabteilung für Kunstverbrechen konnten die Frage bisher klären.

Im Trailer bekommt ihr einen Eindruck von dem Ausmaß des Fundes

The Lost Leonardo - Trailer (Deutsche UT) HD

The Lost Leonardo zieht auch Kunst-Laien wie mich in seinen Bann

Wenn es sich nicht gerade um eine Dan Brown-Verfilmung handelt, in dem Tom Hanks im Louvre herumspaziert, geheimnisvolle Symbole entdeckt und ein Rätsel nach dem anderen löst, empfinden die meisten die Welt der großen Kunstgemälde wohl eher als trocken. Der Dokumentarfilmer Andreas Koefoed beweist in dem dichten Thriller allerdings das Gegenteil.

Selten wurde eine Geschichte über ein Kunstobjekt so perfekt inszeniert – nicht zuletzt aufgrund der ausgeglichenen Balance zwischen spannungsgeladener Atmosphäre und der historischen Nachzeichnung, was tatsächlich geschah.

Doch das Beste kommt erst noch: Da wir keinerlei Vorwissen brauchen, ist es ebenso der Überraschungseffekt, der hängenbleibt. Mich hat es als Laie kalt erwischt. Zu keiner Zeit wusste ich, wo die wahre Geschichte hinführt. Die halbe Weltreise des Gemäldes war für mich unvorhersehbar.

Koefoed verzichtet dabei zum Glück auf ein zu theatralisches Drama und lässt die Jahrhundertgeschichte für sich selbst sprechen. Dabei geht die Dokumentation keine Minute zu lang. Im Gegenteil. Die 90 Minuten vergehen wie im Flug.

Piece of Magic Entertainment BV The Lost Leonardo

Die Menschen, die zur Sprache kommen, machen die Dokumentation einzigartig: Es ist alles inszeniert. In einem Interview, das ich mit Andras Koefoed führen konnte, sprach ich ihn darauf an. Wie schaffte er es, dass die Leute auspacken?

Ich bin ja nicht einmal ein Journalist, sondern „nur“ ein dänischer Regisseur und mein Ziel bestand vielmehr darin, diese tolle Geschichte zu erzählen. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, dann geht man vielleicht auch mit einer anderen Motivation in so ein Interview.

Der Doku-Thriller vermischt Mysterium mit einem pervertierten Kunstmarkt

Durch die authentische Nachstellung der Ereignisse wird das Filmerleben zusätzlich verstärkt. The Lost Leonardo blickt dabei weit in der Geschichte zurück, hat aber auch sehr viel über die heutige Zeit zu erzählen. Der gegenwärtige Kunstmarkt, die Entfremdung von Kunst und politische Machtverhältnisse werden auseinandergenommen.

Der Doku-Thriller kommt also nicht als reine Geschichtsstunde daher, sondern integriert Bereiche wie Ökonomie und Politik. So konfrontiert uns Koefoed gegen Ende hin mit hochrelevanten Fragen:

In was für einer Welt leben wir, in der Kunstobjekte für hunderte Millionen erworben werden und dann nur in Tresoren landen?

Bis zum heutigen Tag ist nicht einhundert Prozent bewiesen, ob es sich um einen waschechten Da Vinci handelt oder nicht. Es kommt ganz darauf an, wen man fragt

Piece of Magic Entertainment BV The Lost Leonardo

Da die Jahrhundertstory bis in unsere Gegenwart reicht und noch längst nicht abgeschlossen ist, stellt sich ein zu jeder Zeit spürbarer Funke Mysterium ein. Von diesem Nervenkitzel können sich viele Thriller eine Scheibe abschneiden.

Noch mehr Film-Tipps zum Streamen gibt's im Moviepilot-Podcast

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.