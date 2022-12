Neues Abo wird für Netflix zum Fiasko: Streamingdienst muss Geld zurückzahlen

Netflix mit Werbung, ist das überhaupt attraktiv? Offenbar nicht so sehr, wie sich der Streamingdienst erhofft. Die erste Bilanz nach dem Start fällt ernüchternd aus.

Anfang des Jahres erlebte der wohl beliebteste Streamingdienst weltweit seine erste Krise. Netflix verlor im ersten Quartal 200.000 Nutzerinnen und Nutzer. Erwartet worden war ein Zuwachs von 2,5 Millionen Abos. Einen Rückgang hatte das Unternehmen seit 11 Jahren nicht mehr erlebt. Besserung sollte vor allem eines bringen: ein günstigeres Werbe-Abo. Der bisherige Erfolg ist, nun ja, überschaubar.

Kaum jemand will das Werbe-Abo von Netflix haben

Überraschend schnell, im November, hatte Netflix sein neues Abo zur Verfügung gestellt. Man erhoffte sich viel von der Alternative. Sie sollte Menschen anziehen, die weniger für Streaming ausgeben, aber nicht auf Netflix verzichten wollen. (Preis und mehr: Lest hier alles zum Werbe-Abo nach).

Zweifel an der Attraktivität wurden schon damals laut: Ist ein Abo mit Werbung, das nur 3 Euro weniger kostet als das günstigste Abo ohne Werbung wirklich das Mega-Angebot, als das Netflix seine Neuerung verkaufen wollte? Zumal die Bildqualität weit unter dem aktuellen Standard liegt und sogar das Angebot kleiner ausfällt als bei den anderen Abo-Stufen. Anders gefragt: Kennt ihr jemanden, der oder die das Werbe-Abo gebucht hat?

Wenig überraschend meldet Meedia in Berufung auf das US-Portal Digiday : Die Werbevariante unterbietet derzeit die Erwartungen. Und das hat Folgen.

Netflix muss Geld zurückzahlen

Netflix könne den Unternehmen und Marken, die Werbung auf der Plattform schalten, nicht die versprochenen Zuschauerzahlen liefern, heißt es. Nur 80 Prozent der kalkulierten Zuschauermasse sei auf das neue Modell angesprungen. Die Werbekunden können sich ihren Verlust nun zurückholen – was längst nicht alle getan hätten. Die meisten Unternehmen glauben an Wachstum und dass "Netflix mit Werbung" sich in den nächsten Monaten schon noch durchsetzt. Das Angebot steckt schließlich noch in den Kinderschuhen.

Reagieren muss Netflix ohnehin schon jetzt: Der Streamingdienst senkte seinen Preis für Unternehmen, die Werbung schalten wollen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Netflix, Amazon und Co. brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.