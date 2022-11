Angebot von Amazons kostenlosem Streamingdienst wird immer besser: Sci-Fi-Epos, Zombie-Doppel und einer der besten Filme aller Zeiten neu dabei

Auf Freevee kann jeder mit Amazon-Konto kostenlos Filme sehen. Im Dezember kommen Sci-Fi-Serien, Horror-Kracher und echte Meisterwerke dazu.

Seit kurzer Zeit gibt es auf Amazon nicht nur Amazon Prime Video als Streamingdienst, sondern auch das kostenlose Angebot Freevee. Und für den Dezember wird der Gratis-Service in der Gunst aller Filmhungrigen deutlich steigen. Denn dann wird das Angebot um eine epische Sci-Fi-Serie, zwei packende Horror-Kracher und ein absolutes Meisterwerk erweitert.

Gratis auf Amazon im Dezember: Sci-Fi, Horror, grandiose Highlights und noch viel mehr

Wer sich gerne in die Weiten des Weltraums entführen lassen will und dafür nicht bei Star Trek anheuern möchte, kann bald zu vier Staffeln Spacecenter Babylon 5 greifen. Die Sci-Fi-Serie hat seit Veröffentlichung in den 1990er Jahren unter anderem durch ihre einzigartige Erzählweise Kultstatus erreicht.

Für Fans etwas düsterer ZukunftsvisionenDie beiden Filme gehören zu derselben Horror-Saga und erzählen den Ausbruch einer Untoten-Epidemie auf der koreanischen Halbinsel. Insbesondere der erste Film wurde von Kritik begeistert gefeiert.

Das ist allerdings kein Vergleich mit dem Status zweier anderer Freevee-Neuerscheinungen im Dezember. Das Erdöl-Epos There Will Be Blood gilt zu Recht als einer der besten Filme aller Zeiten. In ähnlich grandiosem Ruf steht das berühmte Drama Das Leben ist schön, in dem ein jüdischer Buchhändler seinen kleinen Sohn vor dem Horror des Holocausts zu bewahren sucht.

Alle Serien, die im Dezember auf Amazons Freevee erscheinen

Ab 1. Dezember

Spacecenter Babylon 5

Alle Filme, die im Dezember auf Amazons Freevee erscheinen

1. Dezember

Billionaire Boys Club

There Will Be Blood

3. Dezember

4. Dezember

5. Dezember

7. Dezember

8. Dezember

Peninsula

Train to Busan

10. Dezember

Life is Beautiful

11. Dezember

12. Dezember

13. Dezember

14. Dezember

15. Dezember



16. Dezember

17. Dezember

Being John Malkovich

18. Dezember

19. Dezember

20. Dezember

21. Dezember



22. Dezember

23. Dezember

24. Dezember

25. Dezember

26. Dezember

27. Dezember

28. Dezember

29. Dezember

30. Dezember

31. Dezember

