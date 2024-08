Nur noch ein einziges Mal: Heute startet ein weltweites Phänomen im Kino, dass ihr auf zwei Weisen schauen könnt

Nach dem unglaublichen Buch-Erfolg von Colleen Hoovers Roman startet heute die Verfilmung von Nur noch ein einziges Mal - It ends with us. Und wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, müsst ihr eine Entscheidung treffen.

Ab sofort läuft ein Literatur-Phänomen im Kino: Die Beststeller-Verfilmung von Colleen Hoovers gleichnamigem Roman Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us. Selbst wenn ihr euch von Bibliotheken oder Buchhandlungen sonst eher fernhaltet, habt ihr das mit seiner geborstenen Blüte geschmückte Cover bestimmt schon mal in Bahnhofsläden oder im Supermarkt gesehen, denn das Buch trat vor ein paar Jahren seinen Siegeszug um die Welt an. Wenn ihr zum Inhalt noch nichts wisst, müsst ihr vor dem Kinobesuch allerdings eine Entscheidung treffen.

Nur noch ein einziges Mal jetzt im Kino: Wie It ends with us zum weltweiten Phänomen wurde

AP beschreibt rückblickend das Phänomen von Schriftstellerin Colleen Hoovers Erfolgsroman It Ends with Us, der im Deutschen unter dem Titel Nur noch ein einziges Mal * erschien: Als das Buch der amerikanischen Autorin 2016 herauskam, verkaufte es sich in den nächsten drei Jahren über eine Million Mal weltweit und wurde zum besten Romantik-Buch des Jahres beim großen Bücher-Netzwerk Goodreads gekürt.

Simon + Schuster / Sony Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us: Buch-Cover und Film-Poster

Doch 2021 erlebte das Werk einen völlig neuen Aufschwung, als es in einer populären Nische der Social-Media-Plattform TikTok, nämlich bei den Bücherliebhaber:innen von BookTok, zu einer Empfehlung aufstieg, die sich wie ein Mund-zu-Mund-Lauffeuer verbreitete. Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us stürmte daraufhin ein zweites Mal die Bestseller-Listen und setzte sich mit weiteren Millionen-Verkäufen über die nächsten Jahre dort fest. Die NY Times sprach 2023 von über 20 Millionen verkauften Exemplaren weltweit, die mittlerweile noch weiter in die Höhe geklettert sind.

Dabei erscheint die Geschichte über die Floristin Lily Bloom (Blake Lively), die sich in den Chirurgen Ryle Kincaid (Justin Baldoni, der auch Regie führt) verliebt, zunächst wie eine recht gängige Lovestory. Der Buch-Erfolg ist jedoch auch auf die zweite Ebene zurückzuführen, die sich, inspiriert von Colleen Hoovers Eltern, erst im Laufe der Handlung entfaltet.

Nur noch ein einziges Mal: Ihr könnt die Verfilmung mit oder ohne Vorwissen schauen

Kinogänger:innen stehen ab heute vor der Wahl, wie sie die Adaption von Nur noch ein einziges Mal schauen wollen. Wer das Buch schon kennt, kann von vornherein nur den zweiten Weg beschreiten. Aber alle Unwissenden, die den Roman nicht gelesen haben, müssen sich entscheiden, ob sie düstere Überraschungen mögen oder den Film doch lieber vorbereitet auf das Kommende schauen wollen.

1. It Ends with Us völlig uninformiert schauen – und sich überrollen lassen

Sony Nur noch ein einziges Mal: Lily & Ryle

Ich persönlich las die Buchvorlage Nur noch ein einziges Mal vor einiger Zeit, weil ich neugierig auf den Hype geworden war. Ich wusste vorab, da es in der Geschichte irgendeinen Twist oder einen überraschenden Richtungswechsel in der Liebesgeschichte geben würde, hatte aber keine Ahnung, was genau mich erwarten würde. So konnte It Ends with Us seine ganze emotionale Wucht entfalten, die sich auf diesem Weg die leider häufig ebenso unerwartete Realität zum Vorbild nimmt.

Wenn ihr dieses Erlebnis mitmachen wollt, dann lasst die Finger vom Trailer, der schon viel spoilert. Wenn ihr bei allem, was nicht in die Sparten Lovestory oder leichte Unterhaltung fällt, normalerweise vorsichtig seid und düstere oder traurige Wendungen euch leicht betroffen machen, dann sollte ihr hingegen lieber Option 2 wählen, bevor ihr ins Kino geht.

2. Nur noch ein einziges Mal mit Trigger-Warnung sehen – für zarter Besaitete

Nicht jeder mag Überraschungen und Nur noch ein einziges Mal ist keine romantische Komödie. Davon verschafft der Trailer bereits einen ersten Eindruck. Wer also eine Ahnung davon bekommen will, was kommt, schaut sich am besten das Video an oder liest nach dieser Spoiler-Warnung weiter.

Nur noch ein einziges Mal - Trailer (Deutsch) HD

It ends with us ist nämlich eine Geschichte über häusliche Gewalt. Auf die Liebe zu Ryle folgt für Lily das unliebsame Erwachen, dass ihr Partner vor physischer und sexueller Gewalt in der Beziehung nicht zurückschreckt. Die Protagonistin muss am Ende die Entscheidung treffen, ob sie das Verhältnis aufrechterhalten oder eine Alternative wählen will.

Colleen Hoovers Buch schwamm damit gegen den Strom toxischer Bad Boy-Beziehungen. Zahlreichen Menschen, die sich in das Paar Lily und Ryle verliebt hatten, wurde beim Lesen auf halber Strecke das Herz gebrochen und Diskussionen über Trigger-Warnungen entbrannten (die der Roman nicht besaß). Mit Atlas (Brandon Sklenar), der als zweiter Mann aus Lilys Vergangenheit und Gegenentwurf zu Ryle auf den Plan tritt, muss die Liebesgeschichte aber trotzdem nicht ganz ohne romantische Gefühle auskommen.

Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us läuft ab dem heutigen 15. August 2024 in den deutschen Kinos.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.