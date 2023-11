Nur noch heute: Den besten Sci-Fi-Film 2022 gibt es im limitierten MediaBook richtig günstig im Black Friday Deal

Der Cybermonday ist angebrochen und damit der letzte Tag der verlängerten Black Friday Woche. Amazon hat dabei noch einige Heimkino-Kracher im Angebot, darunter der beste Sci-Fi-Film des letzten Jahres.

Wenn ihr euch selbst durch die Heimkino-Angebote am Cybermonday wühlen möchtet, dann findet ihr bei Amazon einen großen Blu-ray-Sale *, eine 6 für 30 Euro-Aktion * und eine Anime-Übersicht *. Doch ein Angebot sticht besonders heraus:

Die Oscar-Überraschung Everything Everywhere All at Once gibt es im limitierten 4K-MediaBook für nur 23,97 Euro und damit 20 Prozent günstiger. Die abgedrehte Multiversums-Action von Dan Kwan und Daniel Scheinert überzeugte Oscar-Jury und Publikum, überflügelte die gesamte Sci-Fi-Konkurrenz letztes Jahr und gilt bei Moviepilot als bester Sci-Fi-Film 2022.

Everything Everywhere All At Once limitiertes 4K-MediaBook Deal Zum Deal

Die große Oscar-Überraschung 2023

Mit 11 Nominierungen ging Everything Everywhere All At Once zwar als Favorit ins Oscarrennen, was aber an sich schon eine Überraschung war, denn der Film ist mit seinem niedrigen Budget von 14-25 Millionen US Dollar eher im Indie-Bereich anzusiedeln. 7 goldene Trophäen gab es am Ende für den wilden Genremix, der mit diebischer Freude Sci-Fi, Fantasy, Martial-Arts-Action und Comedy mit der Geschichte einer Immigrant:innen-Familie mischt und siebenmal gegen den Uhrzeigersinn rührt.

Alles beginnt damit, dass die chinesische Einwanderin Evelyn (Michelle Yeoh), die in den USA einen Waschsalon betreibt, nicht nur ihr Last Minute bei der Steuerbehörde IRS antanzen und ihr Business retten, sondern gleichzeitig eine Feier vorbereiten und ihre Ehe retten muss. Und das ist erst der Auftakt einer irrsinnigen Reise, denn was als Immigrant:innen-Story mit viel Herz beginnt, wird plötzlich zur Martial-Arts-Multiverse-Action und laut unseren Kollegen:innen von Filmstarts zu dem "(...) wohl beste[n] Multiversum-Film, den man sich nur vorstellen kann!".

Zwischen dem absurden Humor und der Over-The-Top-Action laufen beim großartigen Cast alle Fäden zusammen. Michelle Yeoh liefert eine Spitzenperformance ab und stolpert multilingual durch das Multiversum wie keine zweite. Doch auch der Supporting-Cast zeigt eine unglaubliche Spielfreude, darunter Ke Huy Quan, der nach langer Schauspielabstinenz wiederentdeckt wurde. Manche von euch kennen ihn sicher noch als Short Round aus Indiana Jones und der Tempel des Todes.

Folgende Extras sind im 4K-Mediabook dabei:

Audiokommentar von den Drehbuchautoren Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Featurettes

Deleted Scenes mit Audiokommentar

Outtakes

Music Visual

Allerdings solltet ihr für das Bonusmaterial fit in Englisch sein, denn es liegt nur in Originalsprache ohne Untertitel vor.

