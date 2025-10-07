Ocean's Eleven als Horrorfilm mit Colin Farrell: Erster langer Trailer zum Netflix-Thriller Ballad of a Small Player

Nach Conclave und im Westen nichts Neues hat Edward Berger einen Poker-Alptraum mit Colin Farrell gedreht. Zum Netflix-Thriller Ballad of a Small Player gibt es jetzt einen ersten langen Trailer.

Rien ne va plus – nichts geht mehr – heißt es im Roulette – und genau das scheint auch für das Leben von Lord Doyle (Colin Farrell) zu gelten. Wie der erste ausführliche Trailer zu Edward Bergers Film Ballad of a Small Player andeutet, ist der Glücksspielrausch im Ocean's Eleven-Stil für ihn zum absoluten Horror-Alptraum geworden.

Schaut hier den neuen Trailer zu Ballad of a Small Player:

Ballad of a Small Player - Trailer (Deutsch) HD

Edward Berger entfesselt für Netflix Poker-Horror mit Colin Farrell

Ballad of a Small Player dreht sich um den Glücksspieler Lord Doyle (Farrell), der sich im chinesischen Macau vor seiner Vergangenheit versteckt. Doch die holt ihn in Gestalt der Ermittlerin Cynthia Blithe (Tilda Swinton) ein. Als seine Schulden bei den Casinos in unbezahlbare Höhen steigen, bietet sich ihm ein allerletzter Ausweg.

Regisseur Berger wechselt mit Ballad of a Small Player erneut das Metier: Zuvor inszenierte er unter anderem den Kriegsfilm Im Westen nichts Neues und den Kirchen-Thriller Konklave, der im Vatikan spielt. Es handelt sich allerdings nicht um sein einziges kommendes Projekt. Unter anderem soll er das Drama The Riders mit Brad Pitt inszenieren. Er produziert darüber hinaus das Biopic 1949 über das Leben von Thomas Mann. Berger wird außerdem als möglicher Regisseur für den 26. James Bond-Film gehandelt.

Wann kommt Ballad of a Small Player zu Netflix?

Ballad of a Small Player soll am 29. Oktober 2025 zu Netflix kommen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.