Ohne ihn kaum denkbar: Game of Thrones-Liebling "sehr interessiert" an Rückkehr in Jon Snow-Serie

Zu Jon Snow befindet sich ein Game of Thrones-Spin-off in Planung. Ein Favorit der Serie hat Lust auf die Rückkehr. Und er würde perfekt in das neue Abenteuer passen.

Nicht nur House of the Dragon soll bald im Game of Thrones-Fahrwasser kommen. Auch ein Jon Snow-Spin-off wird gerade geplant. Darsteller Kit Harington soll zurückkehren. Und auch einer der größten Lieblinge der Mutterserie zeigt Interesse. Ohne ihn ist ein Auftritt des unehelichen Stark-Buben ohnehin kaum denkbar. Es geht um John Bradley, der bisher Samwell Tarly verkörperte.

Game of Thrones-Star ist an Rückkehr in Jon Snow-Serie interessiert

Das erklärte er nun gegenüber Digital Spy :

Ich habe bisher mit niemandem über das Jon Snow-Spin-off gesprochen, wäre aber sehr daran interessiert, ein Drehbuch zu lesen. [...] Ich denke, wir alle genießen gerade eine [Game of Thrones-] Pause. Aber in der Zukunft, wer weiß? [...] Wir haben diese Figuren so lange gespielt, dass wir gerne von Zeit zu Zeit nach ihnen sehen.

Viele Game of Thrones-Fans sähen das knuffige Snow-Tarly-Duo sicher gerne wieder in Aktion. Zum Spin-off selbst ist bisher wenig bekannt, es soll aber nach den Ereignissen des Staffel 8-Finales spielen. Eine Rückkehr von Bradleys Figur wäre also durchaus möglich.

Wann können Game of Thrones-Fans das Jon Snow-Spin-off sehen?

Ein Start für das Jon Snow-Spin-off ist bisher schwer abzusehen. Die Serie hat bisher noch kein grünes Licht bekommen, sondern muss zunächst als Konzept genehmigt werden. Sollte das geschehen, wird sie die Fans kaum vor 2024 erreichen.

Podcast: Ist die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon zum Scheitern verurteilt?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).



