Ohne sie wäre Blue Bloods undenkbar: Deshalb sind die Abendessen-Szenen für Tom Selleck so hart zu drehen

Schauspielikone Tom Selleck liebt seine Blue Bloods-Rolle. Aber die Dinner-Szenen im Kreise der Familie findet er schwer zu drehen. In ihnen geht es um etwas ganz Besonderes.

Es gibt 1000 Gründe, Blue Bloods - Crime Scene New York zu lieben. Einer der wichtigsten ist für viele Fans das familiäre Abendessen in jeder Folge. Die Familie Reagan findet sich dort unter Aufsicht ihres Oberhauptes Frank (Tom Selleck) am Esstisch ein, um über den Tag zu sprechen. Es ist ein emotionaler Schlüsselmoment. Der Selleck offenbar jedes Mal Schwierigkeiten bereitet.

Tom Selleck hadert mit Blue Bloods-Szenen und der Grund ist versteckt

Gegenüber dem People Magazine erklärte Selleck:

Dinner-Szenen sind schwer, weil das Augenmerk nicht auf dem Essen liegt. Es geht auch nicht um den Dialog, sondern um den Subtext. Dem Publikum sind die Worte egal, sie wollen Subtext. Die Dinner-Szenen mit der Familie sind voller Subtext und das Publikum versteht das, weil es sieht, was die Figuren durchmachen.

CBS Abendessen in Blue Bloods

Für den Zuschauer liegt der Reiz der Szenen laut Selleck also vor allem in den Emotionen, mit denen die Charaktere kämpfen müssen, und wie sie zwischen Gabel und Messer hervorbrechen. Die Schwierigkeit für die Stars ist nachvollziehbar: Sie müssen entscheiden, wie viel von ihrem fiktiven Innenleben sie zeigen. Sie müssen jederzeit abschätzen, ob Verschlossenheit oder Offenheit gerade zu ihrer Figur passt.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14?

Blue Bloods soll mit dem Finale der 14. Staffel enden, aber Stars wie Tom Selleck kämpfen um eine Fortsetzung. Ein Blue Bloods-Spin-off ist bereits in Planung. In den USA ist die 14. Staffel bereits angelaufen, hierzulande hat sie noch keinen Starttermin.

