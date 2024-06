Unglaubliche Blue Bloods-Freude: Nach Absetzungs-Drama kommt eine neue Serie im Reagan-Universum

Das Blue Bloods-Ende ist mittlerweile in Stein gemeißelt. Trotzdem wurde jetzt angekündigt, dass die Serie weiterleben soll – mit einem neuen Ableger.

Nach der Ausstrahlung der zweiten Hälfte von Staffel 14 wird Blue Bloods - Crime Scene New York endgültig die TV-Bildschirme verlassen. Selbst das erbitterte Kämpfen von Star Tom Selleck, der offenbar ganz persönliche Gründe für eine Fortsetzung des Hits hat, konnte die beschlossene Absetzung nicht rückgängig machen.

Blue Bloods-Fans haben jetzt trotzdem eine Art neuen Hoffnungsschimmer bekommen. Die Serie soll wirklich weitergehen, aber auf andere Weise.

Blue Bloods soll mit neuer Serie fortgesetzt werden

Wie TVLine berichtet, gab der Paramount Global-CEO Brian Robbins bei der jährlichen Hauptversammlung bekannt, dass im TV neue Serien zu Dexter, Billions und Blue Bloods kommen werden.

Während Ableger zu Dexter und Billions schon bekannt waren, ist die Blue Bloods-Ankündigung eine brandneue Info. Mehr Details gab der CEO jedoch nicht preis. Ob die Hauptserie um ein Spin-off oder Prequel oder eine ganz andere Art von Serie erweitert werden soll, kann daher vorerst nur spekuliert werden.

Wann erscheint die neue Blue Bloods-Serie?

Einen Veröffentlichungstermin für den geplanten Ableger gibt es noch nicht. Vorher werden in den USA ab Oktober 2024 erstmal die finalen Folgen der Hauptserie ausgestrahlt. Ein deutsches Datum für die letzten Blue Bloods-Episoden ist noch nicht bekannt.

