OLED-Abverkauf am Prime Day: Sichert euch den erstklassigen 65 Zoll OLED B3 TV im günstigen Angebot

Steigt ein in die Welt der OLED-TVs und sichert euch eines der besten Einsteigermodelle am Prime Day. Der 65 Zoll LG OLED B3 verfügt über ein erstklassiges Bild und das zu einem Hammerpreis.

Der Prime Day ist heute gestartet und die Angebote können sich wieder einmal sehen lassen. Wer schon länger mit einem OLED TV liebäugelt, sollte die Chance jetzt wahrnehmen und sich den LG OLED B3 * im Angebot sichern, denn ein besseres Bild werdet ihr für den Preis kaum finden.

LG OLED B3 Deal Zu Amazon

LG OLED B3: Erstklassige Bildqualität mit hoher Farbtreue und intensiven Kontrasten

Im Vergleich zu LCD-Fernsehern überzeugen OLED-TVs durch die selbstleuchtenden Pixel, die für tiefe Schwarzwerte, hohe Kontraste und eine gute Blickwinkelstabilität sorgen. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, doch mit dem LG OLED B3 bekommen Einsteiger:innen einen erstklassigen Fernseher zu einem günstigen Preis ohne Kompromisse eingehen zu müssen, denn sowohl die Bildqualität als auch die Ausstattung lassen kaum Wünsche offen.

Amazon LG OLED B3

Auch in dunklen Szenen könnt ihr bei dem B3 noch viele Details erkennen und auch die Farbtreue ist sehr hoch. Abstriche müsst ihr bei der Spitzenhelligkeit machen, die hier nur bei 600 Nits liegt und auch die HDR-Inhalte sind bei teureren Modellen noch ausgereifter. Auf HDR10+ muss verzichtet werden, doch dank Tone Mapping machen eure Lieblingsfilme auch in HDR und Dolby Vision eine gute Figur.

LG OLED B3 ist auch fürs Gaming bestens geeignet

Der optisch schlanke Smart-TV glänzt mit seiner großen App-Auswahl und dem übersichtlichen Betriebssystem. Fürs Gaming ist der LG OLED B3 * mit allen wichtigen Features wie ALLM und VRR ausgestattet, außerdem sorgen zwei HDMI 2.1 Eingänge für erstklassiges 4K Gaming in 120 Hz.

OLED-TVs für unter 1.000 Euro am Amazon Prime Day 2024

Wer OLED TVs in einer noch günstigeren Preiskategorie sucht, wird am Prime Day ebenfalls fündig, muss aber eine kleinere Bildschirmgröße von 55 Zoll in Kauf nehmen. Für 999 Euro gibt es den QD-OLED S90C von Samsung *, der sogar über eine bessere Entspiegelung verfügt als der B3. Für Gamer:innen gibt es sogar vier HDMI 2.1 Eingänge, dafür muss auf Dolby Vision verzichtet werden.

Zum gleichen Preis und ebenfalls mit 55 Zoll ausgestattet ist der LG OLED CS6 *. Der Alpha7 Gen5 4K AI-Prozessor ist mit allerhand künstlicher Intelligenz ausgerüstet, um das beste Bild aus Filmen und Games herauszuholen.

Für wen auch ein 42-Zoll-Bildschirm infrage kommt, sollte sich den LG OLED evo-TV C3 * ansehen, den es schon für 775 Euro am Prime Day gibt. Die Filme und Serien können in Dolby Vision und HDR10 Pro wiedergegeben werden. Dank Brightness Booster gibt es nicht nur ein helles Bild, sondern auch ausgezeichnete Kontraste.

Wer in die Welt der OLED-TVs einsteigen möchte, sollte den Prime Day nicht ungenutzt an sich vorbeiziehen lassen. Hier könnt ihr noch einiges sparen, solltet aber grundsätzlich auch Gegenangebote kontrollieren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.