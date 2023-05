One Piece-Serie bei Netflix: Manga-Schöpfer gibt Update zum Start, das viele Fans glücklich machen dürfte

Wann startet endlich die Live-Action-Adaption von One Piece bei Netflix? Eiichiro Oda, der Schöpfer des Fantasy-Epos, gibt endlich ein Update zum Starttermin des heiß erwarteten Projekts.

Nach Cowboy Bebop bringt Netflix den nächsten legendären Anime als Realserie auf seine Streaming-Plattform. Noch dieses Jahr soll die One Piece-Verfilmung starten. Ein konkretes Datum wurde bisher allerdings nicht verkündet. Kein Wunder, dass die Fans nervös werden. Ist bei dem Projekt etwa irgendetwas schiefgelaufen?

Fantasy-Epos bei Netflix: Die neue One Piece-Serie startet erst, wenn Eiichiro Oda zufrieden ist

Um der Panik vorzubeugen, veröffentlicht Eiichiro Oda einen ausführlichen Brief, in dem er auf den aktuellen Status quo der neuen One Piece-Serie eingeht. Wie Variety berichtet, hat das Fehlen eines Starttermins einen bestimmten Grund: Netflix will das Datum erst festlegen, wenn Oda, der Schöpfer des Originals, wirklich zufrieden ist.



Oda schreibt:

[...] Netflix hat enorme Ressourcen in die Produktion [von Once Piece] gesteckt. Sie haben angekündigt, dass die Serie 2023 starten wird, aber sie haben versprochen, dass sie erst startet, wenn ich zufrieden bin.

Hier könnt ihr das erste Video zur One Piece-Serie schauen:

One Piece - S01 Sneak Peek (English) HD

Darüber hinaus geht Oda auf die Zusammenarbeit zwischen Tomorrow Studios und Netflix ein. Trotz Begeisterung für die Vorlage war die Entstehung der One Piece-Realserie eine große Herausforderung für beide Seiten.

Obwohl sie jeden der Charaktere verstehen, kommen wir offensichtlich aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Wir haben unterschiedliche Regeln, Fähigkeiten und Ziele, wenn es um Unterhaltung geht. Das kann manchmal für beide Seiten frustrierend sein.

Oder erklärt den Konflikt genauer:

Es fühlte sich an, als würden wir sagen: 'Wir versuchen alle, an den gleichen Ort zu kommen. Wie kommt es, dass wir nicht auf derselben Wellenlänge sind?' Es gab sogar eine Zeit, in der ich dachte: 'Ist eine ausländische Verfilmung [von One Piece] überhaupt möglich?!'

Sobald Once Piece bei Netflix startet, wird es sicherlich weitere Hintergrundberichte geben. Vorerst müssen wir uns aber gedulden, bis Oda mit der Serie zufrieden ist.

