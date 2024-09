One Piece-Star teast perfektes Netflix-Crossover an: Wird das Traum-Casting tatsächlich wahr?

Der aus Netflix' One Piece bekannte Iñaki Godoy stattete dem Cobra Kai-Set einen Besuch ab. Hat er dort auch seinen zukünftigen Serienbruder gefunden?

Manga-Fans sind sich relativ einig, dass die Netflix-Adaption One Piece bisher piratenstarke Arbeit geleistet hat, wenn es um das Casting der kunterbunten Charaktere geht. Eine weitere Fan-Traumbesetzung könnte nun unter der Hand heimlich bestätigt worden sein – und zwar durch ein offizielles Netflix-Video mit Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy.

One Piece-Star besucht Cobra Kai – wird das ultimative Netflix-Crossover vorbereitet?

Als Fan der Karate Kid-Serie Cobra Kai besuchte Godoy das Netflix-Set, um Cast und Crew der Martial-Arts-Dramedy zu treffen. Eine besondere Connection scheint er dabei zu Miguel-Darsteller Xolo Maridueña zu haben, den er bei einer Gelegenheit sogar als "Bruder" bezeichnet. Fans ließ dieser vermeintliche Hinweis sofort aufhorchen.

Die One Piece-Realserie hat nämlich unter anderem Ruffys älteren Bruder Portgas D. Ace zu besetzen. Und sehen sich die beiden Netflix-Lockenköpfe nicht sogar ziemlich ähnlich? Schaut man in die Kommentare unter dem Setbesuch-Video gibt es fast kein anderes Thema. Ein User schreibt etwa: "Ich bin bereits dermaßen emotional in Xolo als Ace investiert, dass ich ehrlich weinen würde, wenn er es nicht ist."

Fragt sich nur, ob Netflix diese Ace-Hinweise absichtlich platzierte, oder Fans wie so oft durch Wunschdenken in etwas hineinlesen.

Das sagte der Cobra Kai-Star über sein potentielles One Piece-Casting

Hawk-Darsteller Jacob Bertrand, der umgekehrt das One Piece-Set besucht hatte, konfrontierte seinen Co-Star Maridueña bereits vor Monaten mit der brennenden Fan-Frage, ob er als Ace gecastet wurde. Das hatte er darüber zu sagen:

Noch nicht. Es ist ein Traum, aber gleichzeitig muss es auch passen. Ich will es nicht machen, wenn es nicht stimmt, verstehst du? Ich muss dafür vorsprechen, wie alle anderen auch.

Das Casting des Cobra Kai-Stars für die Zukunft der Netflix-Serie würde sich einreihen in die Liste der bereits bestätigten Besetzungen für Staffel 2. Diese scheinen erneut auf Anklang bei den Manga- und Anime-Fans zu stoßen – und Ace wäre die Karate-Kirsche auf dem Piraten-Eisbecher.

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece laufen aktuell in Südafrika und sollen noch bis Ende des Jahres andauern. Vor Ende 2025 oder gar 2026 ist nicht mit neuen Folgen über die Abenteuer der Strohhutbande zu rechnen.