One Piece-Star wurde ausgelacht und das war sein Antrieb: 2 Jahre trainierte er wie ein Besessener, jetzt steht er vor dem ultimativen Triumph

Als One Piece-Darsteller Taz Skylar mit dem Training für die Netflix-Serie begann, lachten Fans ihn aus. 2 Jahre später hat er erreicht, was nur wenigen so schnell gelingt.

Ob Netflix' One Piece-Serie gut wird, kann noch niemand abschätzen. Aber klar ist bereits, wie leidenschaftlich sich viele der Stars auf ihre Rollen vorbereitet haben. Das extremste Beispiel ist Taz Skylar. Der Darsteller verkörpert Schiffskoch Sanji, der in der Anime-Vorlage One Piece ein absoluter Kampfsport-Meister ist. Skylar wollte ihm nacheifern. Und wurde verspottet.

One Piece-Star ließ Kampfsport-Lehrer einfliegen, weil Netflix-Training zu kurz war

Wie ein Bericht von Square Mile enthüllt, besaß Skylar vor seiner One Piece-Besetzung zwar einen Hang zu Extremsportarten, hatte aber keine Martial-Arts Erfahrung. Seine ersten veröffentlichten Trainingsversuche ernteten Hohn von den Fans. Der Schauspieler ließ sich davon anstacheln: "Wartet einfach ab", kommentiert er seine damalige Geisteshaltung. "Gebt mir eine Minute."

Netflix Taz Skylar in One Piece

Voller Elan wollte Skylar daraufhin so ultrahart trainieren, dass selbst Netflix nicht mitmachte. Die Coaches des Streamingdienstes wollten die Übungen kürzer halten. "Niemand glaubte, dass ich acht bis zehn Stunden Training pro Tag brauchte, aber mir war es klar. Ich ließ einen Stuntman namens Donovan Louie einfliegen, der mir helfen sollte."

Nach 2 Jahren steht der Netflix-Darsteller kurz vor der Erfüllung eines Kampfsport-Traums

Laut Bericht tat der Schauspieler für mehrere Monate nichts anderes, als jeden Tag stundenlang Kampfsport zu üben. Dabei durchlief er auch reguläres Taekwondo-Training und steht nach zwei Jahren kurz vor seinem ersten schwarzen Gürtel, was sehr ungewöhnlich ist. Seine Stunts machte er alle selbst.

Sofern die Hingabe von Darsteller:innen wie Taz Skylar ein Vorzeichen für die Qualität der Netflix-Umsetzung ist, steht Fans mit One Piece eine der besten Serien des Sommers bevor. Nach vielen durchschnittlichen Anime-Adaptionen hätten sie es mehr als verdient.

One Piece dreht sich um die Abenteuer einer Piratenbande um den quirligen Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy), der zum König aller Freibeuter werden will. Gemeinsam machen sie sich auf, um einen legendären Schatz zu bergen.

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.

