Outer Banks-Fans schockiert: Stirbt im Staffel 2-Trailer der Netflix Serie eine der beliebtesten Figuren?

Für Staffel 2 der beliebten Netflix-Serie Outer Banks gibt es einen ersten Trailer, der Fans verunsichert: In einer Szene kommt womöglich einer der Fanlieblinge zu Tode.

Outer Banks war 2020 einer der größten Serienhits auf Netflix: Fans fesselte die Jagd der Strand-Bande um John B (Chase Stokes) und Sarah (Madelyn Cline) nach einem versunkenen Milliarden-Schatz. Gleichzeitig ließen die heißen Romanzen zwischen den Figuren die Herzen der Zuschauer:innen schmelzen. Jetzt schockt der erste Trailer zu Staffel 2 die Fans: Dort scheint nämlich einer der Serien-Helden in den Armen seiner besten Freundin zu sterben.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Outer Banks Staffel 2 an:

Outer Banks - S02 Trailer (Deutsch) HD

Outer Banks-Figur leblos im Netflix-Trailer zu Staffel 2

Nach dem Trailer zu urteilen, setzt Staffel 2 auf die bisherigen Geschehnisse noch einen drauf. Nach ihrem Schiffbruch im zurückliegenden Finale sind John B und Sarah zwar am Leben, müssen sich jetzt aber auf den Bahamas vor der Polizei verstecken. Die restlichen Mitglieder der Pogues kommen zur Hilfe. Aber da ihnen der finstere Ward (Charles Esten) bei der Schatzsuche auf den Fersen ist, kocht die Stimmung offenbar bald mörderisch hoch.

Viele Fans sorgen sich nach dem Trailer vor allem um JJ. Eine Szene zeigt nämlich die beliebte Figur (Rudy Pankow), wie sie blutüberströmt in den Armen ihrer besten Freundin Kiara (Madison Bailey) liegt und wie eine Leiche ins Leere starrt.

"NEIN, WAS IST DA LOS?" zeigt sich ein Fan bestürzt, "Ok, was zum GEIER ist das denn?", äußert sich ein anderer.

"ICH WERDE [die beiden] UM JEDEN PREIS BESCHÜTZEN!", wendet sich ein dritter gar halb drohend an Netflix. Nicht ganz unverständlich – denn JJ und Kiara gelten für viele Fans als das Traumpaar der Serie.

Fieser Netflix-Trailer: Stirbt JJ wirklich im Outer Banks Staffel 2?

Zwar waren die beiden in Staffel 1 bisher zwar technisch gesehen "nur" beste Freunde, aber viele Outer Banks-Anhänger wünschen sich eine Romanze zwischen ihnen. Tatsache ist, dass JJ und Kiara viel Zuneigung für einander empfinden – also eigentlich ideale Voraussetzungen für die große Liebe. Soll das nun in Staffel 2 enden, bevor es wirklich begann?

Tatsache ist: Das Trailer-Bild ist wenig aussagekräftig und offizielle Netflix-Ansagen gibt es nicht. In der herzzerreißenden Szene könnte JJ ebenso gut nur schwer verletzt sein, sein starrer Blick die Folge eines harten Schlags. Allerdings gibt es auch Hinweise auf das absolute Gegenteil.

Outer Banks Staffel 2 droht Netflix-Fans mit dem tragischen Tiefpunkt

Denn bereits zu Anfang des Trailers heißt es: "Sag lieber nie, du hättest deinen Tiefpunkt erreicht. Glaub mir, man kann immer noch tiefer sinken." Das klingt für die darauffolgenden Action-Szenen auf den paradiesischen Bahamas fast schon verdächtig düster.

© Netflix JJ in Outer Banks

Neben dem Trailer sind mittlerweile außerdem die Namen der einzelnen Staffel 2-Episoden bekannt. Und siehe da, Folge 5 trägt den aussagekräftigen Titel "The Darkest Hour" (dt. "Die dunkelste Stunde").

Wann kommt Outer Banks Staffel 2 zu Netflix?

Natürlich ist auch das kein Beweis für JJs Tod. Endgültige Gewissheit werden wir erst mit dem Netflix-Start am 30. Juli 2021 haben. Doch ob es nun um einen Figuren-Tod oder einfach eine Pleite bei der Schatzsuche geht: Vor Folge 5 sollten die Fans ihre Taschentücher bereitlegen.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Outer Banks?