Die 20 besten neuen Netflix-Serien 2020: Platz 1 ist eine Überraschung

Bei Netflix gab es 2020 wieder zahlreiche Serienhighlights zu entdecken. Die 20 besten neuen Serien seht ihr hier im Netflix-Community-Ranking.

In diesem Jahr ist Netflix regelrecht explodiert. Netflix ließ Serienfans die Qual der Wahl aus Hunderten von lizensierten Serien, über 120 neuen Netflix Originals und über 70 neuen Serien-Staffeln auszuwählen - zu wenig Zeit, zu viele Serien. Dementsprechend schwer gestaltete sich die Suche nach den wahren Serien-Highlights.

Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.

Wie kommt die Top 20 der besten Netflix-Serien 2020 zustande?

Für dieses Ranking haben wir nur neue Eigenproduktionen und Koproduktionen des Streamingdienstes Netflix mit in die Wertung einfließen zu lassen. Lizensierte Serien wie zum Beispiel Snowpiercer oder Kalifat wurden nicht berücksichtigt.

Weitere Toplisten: Das Serienjahr 2020 im Rückblick

Die Serien müssen 2020 erstmals erschienen sein und mindestens 100 Bewertungen von Moviepiloten aufweisen. Hier könnt ihr auch nochmal das Netflix-Ranking von 2019 nachlesen.

Welche Netflix-Serien haben euch 2020 am besten gefallen?

Die besten neuen Netflix-Serien 2020: Platz 20 bis 11

Die 20 besten Serien 2020 im Podcast mit Moviepilot und Filmstarts

Die besten Netflix-Serien Platz 10 - Ich schweige für dich

© Netflix The Stranger

Die besten Netflix-Serien Platz 9 - Hollywood

© Netflix Hollywood

Verfilmungen der Romane von Harlan Coben erleben einen regelrechten Boom auf Netflix. In diesem Jahr wurde The Stranger aka Ich schweige für dich zum großen Krimi-Hit und ließ Serienfans weltweit rätseln, welch düstere Geheimnisse die Fremde als nächstes offenbaren wird. Und noch immer trauern wir um das arme Alpaka Louis

In Hollywood verfrachtet American Horror Story-Macher Ryan Murphy eine fiktive Geschichte in den historischen Kontext der Traumfabrik der 40er Jahre und erschafft ein Märchen über die Liebe zum Film. Die fantastischen Darsteller wie Jim Parsons und Patti Lupone sowie der Blick hinter die Kulissen eines Hollywoods, das hätte sein können, begeistern.

Die besten Netflix-Serien Platz 8 - I Am Not Okay with this

© Netflix I Am Not Okay with this

"I am not okay with this!", dachten sich sicher viele Fans über die plötzliche Absetzung der kleinen Serienperle auf Netflix. Zurück bleibt ein kurzweiliger und nostalgischer Blick auf den Wachstumsschmerz von Teenagern in einer langweiligen Kleinstadt, ihre realistischen Gespräche, Konflikte und natürlich die blutigen Eskapaden von Syd. Wir wollen mehr von dieser Coming-of-Age-Superhelden-Welt!

Die besten Netflix-Serien Platz 7 - Messiah

© Netflix Messiah

Pünktlich zum Neujahr läutete Netflix das Serienjahr 2020 mit der Mysteryserie Messiah ein, in der Al-Massih die ganze Welt rätseln lässt, ob er tatsächlich der Sohn Gottes sein könnte. Leider wurde Messiah nach einer Staffel schon wieder abgesetzt und lässt uns so leider mit einigen offenen Fragen zurück.

Die besten Netflix-Serien Platz 6 - Großkatzen und ihre Raubtiere

© Netflix Tiger King

Dem exzentrischen Joe Exotic konnte sich im Frühling 2020 niemand entziehen. Tiger King wurde ist ein echtes Phänomen und zum großen Lockdown-Guilty-Pleasure. Mit absurden Ereignissen und bizarren Gestalten, die auch aus einer Cringe-Comedy hätten stammen können, bot die Netflix-Doku puren Eskapismus. Aber hat Carole Baskin nun ihren Mann getötet oder nicht?

Platz 5 - Der Mörder in Aaron Hernandez ist die beste True-Crime-Doku bei Netflix

© Netflix Der Mörder in Aaron Hernandez

True Crime-Dokus sind noch immer hoch im Trend. In eure Top 10 der besten Netflix-Serien hat es mit Der Mörder in Aaron Hernandes die Dokuserie über den gefallenen NFL-Star geschafft, der im Jahr 2015 wegen Mordes verurteilt wurde.

Platz 4 - Noch nie in meinem Leben ... ist die beste Teenie-Serie bei Netflix

© Netflix Noch nie in meinem Leben

Dass es eine Serie, in der John McEnroe das Leben einer lüsternen Teenagerin kommentiert, auf die Liste der besten Serien des Jahres schaffen würde, hat wohl niemand ahnen können.

Die wahnwitzigen Erlebnisse von Devi beweisen aber so viel Herz und Humor, dass wir diese geniale Teenie-Serie einfach nur lieben können. Und jetzt die Frage aller Fragen: Seid ihr Team Ben oder Team Paxton?

Platz 3 - Unorthodox ist die beste deutsche Netflix-Serie 2020

© Netflix Unorthodox

Auf den 3. Platz der besten neuen Netflix-Serien hat es die bewegende Geschichte von Esty Shapiro geschafft. Unorthodox wirft einen interessanten Blick auf die chassidische Gemeinde in Williamsburg in New York, die hier im starken Kontrast zum weltoffenen Berlin steht, wo Esty fernab von Zwang und Tradition zu sich selbst finden will.

Platz 2 - Das Damengambit ist die beste Drama-Serie 2020 bei Netflix

© Netflix Das Damengambit

Platz 1 - The Last Dance ist die beste Netflix-Serie 2020

© Netflix The Lat Dance

Das Damengambit war ein richtiger Überraschungs-Hit bei Netflix - und das zurecht. Die Serie folgt der genialen Schachspielerin Beth, die sich nicht nur in einem von Männern dominierten Umfeld beweisen, sondern auch noch ihre Pillensucht unter Kontrolle bringen muss. Die Darsteller/innen, die Kostüme, die Sets und natürlich die komplexe Handlung: hier stimmt einfach alles. Und wer hätte gedacht, dass Schach so hochspannend inszeniert werden könnte?

Mit The Last Dance hat Netflix eine wahre Sensationsserie ins Programm aufgenommen, die vor allem Sportfans begeistert. Die 10-teilige Doku ist ein faszinierender nostalgischer Rückblick auf die 90er Jahre und die Erfolgsgeschichte von Michael Jordan und den Chicago Bulls mit allen emotionalen Höhen und Tiefen.