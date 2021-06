Neu bei Netflix im Juli: Das Horror-Highlight des Sommers, sehr (!) viele Serien & ein Tarantino-Meisterwerk

Im gesamten Juli startet bei Netflix die dreiteilige Fear Street-Saga, ein echtes Horror-Event. Dazu kommt ein ordentlicher Serienschwall – die Übersicht des Monats.

Der Juli steht bei Netflix ganz im Zeichen der Fear Street-Trilogie. Ihr wisst nicht, was das ist? Hier unsere Erklärung zur Horror-Trilogie, die Netflix im Wochentakt veröffentlicht und die an Stranger Things und Es erinnert. Es ist das Netflix-Event des Sommers, eine epische Mischung aus Horror, Fantasy und Coming of Age.

Zudem setzt der Streamingdienst viele beliebte Serien fort: Outer Banks, Noch nie in meinem Leben ... und Sky Rojo gehen weiter und Atypical in die 3. und letzte Staffel. Dazu kommen Neustarts wie Young Royals, Masters of the Universe: Revelation, The Good Doctor und New Amsterdam.

Das Highlight bei den lizenzierten Filmen ist eindeutig Quentin Tarantinos neuester Film Once Upon a Time ... in Hollywood, der vor 2 Jahren in die Kinos kam.

Fear Street - Trilogy Event Trailer (English) HD

Die neuen Filme bei Netflix im Juli

1. Juli

7. Juli

Major Grom

Fellini - Ich bin ein Clown

The Little Love of Mine

8. Juli

9. Juli

12. Juli

13. Juli

14. Juli

A Classic Horror Story

Leitfaden für die perfekte Familie

15. Juli

16. Juli

Fear Street: 1666 - Teil 3

19. Juli

21. Juli

Neue Serienstaffeln bei Netflix im Juli

Neue Serien-Premieren bei Netflix im Juli

Hinweis: Die Übersicht ist noch nicht vollständig, sie wird mit aktuellen Informationen zum Monatsangebot erweitert.

