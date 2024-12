Panne beim Wer wird Millionär?-Weihnachtsspecial: Erst fällt die Technik aus, dann ein Kandidat

Das Weihnachtsspecial von Wer wird Millionär? war für Günther Jauch eine echte Herausforderung. Erst versagt die Technik, dann ist ein Joker etwas zu selbstsicher.

An den Weihnachtsfeiertagen lud Günther Jauch wieder zu einem Weihnachtsspecial von Wer wird Millionär? ein. Dafür wurden die Regeln unter anderem mit zusätzlichen Jokern angepasst. Doch nicht nur für die Kandidat:innen kam es bei der Weihnachtsshow zu großen Herausforderungen.



Technikpanne sorgt für Unterbrechung der Show: "Kommt das im Fernsehen?"

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages startete das Wer wird Millionär?-Spezial unter düsteren Vorzeichen. Denn nach den ersten erfolgreich beantworteten Fragen von Dr. Fabian Krauss schauten der Kandidat und Moderator Günther Jauch plötzlich nach oben. Dort hörten sie ein lautes Brummen. "Was will uns dieser Defekt sagen?", fragte sich Jauch und beschloss, erst einmal weiterzuspielen. Schließlich scherzte er:



Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn der Scheinwerfer sich in Richtung meiner Birne bewegt.

Tatsächlich handelte es sich um eine defekte Lampe, die Techniker dann auswechseln mussten. Ein kurzes Unterfangen würde man meinen, doch dann rückten die Techniker mit einer Leiter an. Jauch und der Kandidat mussten ihre Plätze verlassen und die Sendung kurz unterbrochen werden. "Also kommt das im Fernsehen, was wir machen, oder nicht?", fragte sich der TV-Moderator, was die Regie bejahte. Nach einiger Zeit und weiteren spitzen Bemerkungen von Jauch ging es mit der Quizshow schließlich weiter.



Kandidat verlässt sich auf Joker – und fällt auf 500 Euro zurück

Beim Wer wird Millionär?-Spezial am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es auch zu einer dramatischen Situation beim Kandidaten Jannik Kuhle. Der musste bei der Frage "Was offiziell noch Zulassungsbescheinigung 1 heißt, ist landläufig noch eher unter welcher früheren Bezeichnung bekannt?" auf einen Joker zurückgreifen. Er entschied sich für den Spezialjoker, bei dem er eine:n andere:n Mitspieler:innen fragen kann.



Ein Mitspieler stand sofort auf und meinte, dass es definitiv der "Fahrzeugbrief" sei. Da sein Joker so inbrünstig und sicher antwortete, loggte Kuhle die Antwort ein – zu seinem Bedauern. Jauch löste auf, dass die richtige Antwort der "Fahrzeugschein" gewesen wäre. Damit fiel er von 8000 Euro auf läppische 500 Euro zurück. Der Joker entschuldigte sich noch einmal, denn durch seinen Job bei einer Autoversicherung, hätte er es wissen müssen.

Wann Wer wird Millionär? wieder läuft

Das reguläre Wer wird Millionär? macht Winterpause. Doch Fans der Quizshow müssen nicht lange warten. Denn am 6. Januar 2025 startet wieder die 3-Millionen-Woche mit gleich drei Ausgaben. Danach geht die Show wie gewohnt weiter.