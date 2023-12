Paukenschlag bei Netflix: Neue Wednesday-Serie geplant und von Peaky Blinders sollen sogar gleich 2 (!) neue Ableger kommen

Netflix setzt vermehrt auf populäre Marken. Nach Stranger Things und The Witcher sollen demnächst auch Serien wie Wednesday zum großen Franchise ausgebaut werden.

Eine Erfolgsserie allein ist nicht genug. Deswegen erwartet uns bei Netflix in den kommenden Jahren ein ganzer Schwung an Prequels, Sequels und Spin-offs. Erst am Wochenende wurde eine One Piece-Neuauflage angekündigt, da erreichen uns bereits weitere spannende Neuigkeiten zu großen Netflix-Favoriten.

Noch mehr Addams Family bei Netflix: Wednesday-Fanliebling Onkel Fester soll eigene Netflix-Serie erhalten

Wie Bloomberg in einem exklusiven Bericht verrät, plant der Streaming-Dienst zahlreiche Ableger zu bekannten Marken, allen voran eine neue Wednesday-Serie. Das von Jenna Ortega angeführte Fantasy-Abenteuer avancierte mit über 250 Millionen gesehen Stunden zum erfolgreichsten englischsprachigen Original des Streamers.

Jetzt soll ein weiteres Projekt den Addams Family-Kosmos bei Netflix ausbauen. Geplant ist ein Spin-off, das sich auf Onkel Fester fokussiert. In der 1. Staffel von Wednesday wurde dieser von Fred Armisen gespielt und entpuppte sich als Szenendieb. Offiziell angekündigt wurde das Onkel-Fester-Projekt allerdings noch nicht.

Peaky Blinders und Extraction: Netflix plant noch mehr Spin-off-Serien zu beliebten Marken

Nach dem Erfolg von Extraction und Extraction 2 denkt Netflix über eine Serie zu der Action-Reihe mit Chris Hemsworth nach. Darüber hinaus ist von zwei neuen Peaky Blinders-Serien die Rede. Eine würde in Boston zur Mitte des 20. Jahrhunderts spielen und eine die Geschichte der Shelby-Matriarchin Polly Gray erzählen, die im Original fünf Staffeln lang von der 2021 verstorbenen Helen McCrory gespielt wurde.

Bisher ist keines der Projekte offiziell. Bloomberg merkt in seinem Bericht an, dass es sich in erster Linie um Ideen und Pitches handelt, die allesamt wieder verworfen werden können. Die wichtige Erkenntnis ist: Netflix setzt beim Ausbau seines Serien-Katalogs mehr und mehr auf erfolgreiche Marken. Was mit Stranger Things und The Witcher angefangen hat, wird in Zukunft noch deutlich mehr werden.