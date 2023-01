Alles über Wednesday Staffel 2: Wechselt die Serie wirklich von Netflix zu Amazon?

Wednesday wurde von Netflix offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Erfahrt hier, wann die neuen Folgen starten könnten. Und was steckt hinter dem Amazon-Gerücht?

Wednesday ist die vielleicht wichtigste Netflix-Entdeckung des vergangenen Jahres. Die Figur aus der morbiden Addams-Familie löste einen nachhaltigen kulturellen Hype aus, an den nur Hits wie Stranger Things, Squid Game oder Bridgerton heranreichen. Wie also macht der Streamingdienst weiter mit seinem Serien-Schatz?

Ist die 2. Staffel Wednesday bereits offiziell bestätigt?

Ja, Wednesday Staffel 2 kommt definitiv. Der Streamingdienst hat mit der offiziellen Verkündung zwar ungewöhnlich lange gewartet, inzwischen sind aber alle Unklarheiten beseitigt. Es gibt sogar ein kurzes Ankündigungsvideo inklusive Dankeschön von Wednesday.

Wednesday S02 - Ankündigung (Deutsch) HD

Wechselt Wednesday in Staffel 2 von Netflix zu Amazon Prime?

Wednesday Staffel 1 wurde von dem Traditionsstudio Metro-Goldwyn-Mayer (das sind die mit dem Löwen) für Netflix produziert. MGM, so die Abkürzung, wurde im Laufe des letzten Jahres aber an Amazon verkauft – mitsamt seiner Marken, was auch Wednesday bzw. die Addams Family einschließt. Wednesday gehört nun Amazon und daraus entstand das Gerücht, das Unternehmen könnte Netflix die neue Hit-Serie wegschnappen. Da ist aber nichts dran. Die Verträge zwischen MGM und Netflix sind von der Übernahme nicht betroffen . Also nein, Wednesday wechselt nicht von Netflix zu Amazon.

Wann kommt die 2. Staffel Wednesday zu Netflix?

Wednesday Staffel wird erst 2024 erscheinen. Ein offizielles Datum gab Netflix nicht heraus, jedoch werden die Vorbereitungen auf die neuen Folgen und schließlich der Dreh viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher können wir frühestens Anfang nächsten Jahres mit einer Veröffentlichung rechnen.

Kehren Jenna Ortega und Emma Myers zurück?

Die großen Stars der ersten Staffel sollten auch für Wednesday Staffel 2 zurückkehren. Vor allem ohne das beliebte Duo Jenna Ortega (Wednesday) und Emma Myers (Enid) ist die Serie nicht denkbar. Ihr könnt deshalb auf die Rückkehr zählen, das gilt auch für den Rest der Besetzung. Offizielle Infos gibt es indes noch nicht.

Netflix Enid und Wednesday

Was ist über die Handlung bekannt?

Die Showrunner Miles Millar und Al Gough haben schon vor der offiziellen Bestätigung der Fortsetzung viel über ihre Staffel 2-Pläne gesprochen . Ein kurzer Überblick:

Tyler, das Monster , soll in Staffel 2 zurückkehren

, soll in Staffel 2 zurückkehren Die Familie von Wednesday soll eine größere Rolle spielen. Wir werden also mehr von Bruder Pugsley (Isaac Ordonez), Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Vater Gomez (Luis Guzmán) sehen

von Wednesday soll eine größere Rolle spielen. Wir werden also mehr von Bruder Pugsley (Isaac Ordonez), Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Vater Gomez (Luis Guzmán) sehen Außerdem wollen die Macher die Freundschaft zwischen Enid und Wednesday weiter erforschen

zwischen Enid und Wednesday weiter erforschen Jenna Ortega kündigte überdies an, Wednesday düsterer zu gestalten. Auch wenn das nicht unbedingt den Plänen der Showrunner entspricht

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.