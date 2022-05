Paukenschlag bei ProSieben: Das ist die größte Programm-Änderung seit Jahren

ProSieben ist das TV-Zuhause der Marvelfilme und vieler anderer Blockbuster. Künftig will der Sender auf Premieren am Sonntag um 20.15 Uhr verzichten. Was steckt dahinter?

Avengers 4, ein krachender Sci-Fi-Blockbuster, der neue Film von Will Smith: Jahrelang konnten wir davon ausgehen, dass die größten Kinofilme nach etwa zwei Jahren ihre Free-TV-Premiere bei ProSieben oder RTL feiern. Meist Sonntags um 20.15 Uhr. Damit ist bald Schluss, zumindest für ProSieben. Wie DWDL berichtet, verzichtet der Sender künftig auf ein Herzstück seines Programms.

Statt Marvel, Sci-Fi und DC: Das soll am Sonntag bei ProSieben laufen ProSieben will stattdessen an dem wichtigsten TV-Tag der Woche auf Eigenproduktionen setzen. Senderchef Daniel Rosemann ging im Interview mit DWDL nicht ins Detail. Aber er deutete an, dass das Alternativprogramm aus TV-Shows bestehen wird: Wir wollen mit neuen Programmen das Wochenendgefühl etwas verlängern. Es geht um Formate, die gerne ein Fenster zu Welt sind und mit Spaß und Spiel den Wunsch nach Abenteuer und Eskapismus bedienen. Ein großes Erlebnis mit reisenden Prominenten, die ich gemütlich von zu Hause miterleben kann. Wann genau die Änderung in Kraft treten wird, ist noch nicht klar.

Das sind die Gründe hinter der großen ProSieben-Umstellung Gewaltige Sci-Fi-Enttäuschung heute im TV: 5 Jahre Wartezeit auf die Fortsetzung und dann das Ausgelöst hat diese Umstellung, zumindest zum Teil, die Corona-Pandemie, so Rosemann. Auch die Tentpole-Strategie, also die Konzentration der großen Hollywood-Studios auf wenige, aber möglichst publikumsstarke Filme, zwang den Sender zu dem Schritt: Die Anzahl großer Kinotitel aus Hollywood wird immer weniger, durch die Pandemie sind zudem viele Projekte liegen geblieben. Monatelang waren die Kinos ab März 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen leer geblieben. Auch die Produktionen der Filmindustrie pausierten. Der Rückstau macht sich nun mit Verzögerung bei ProSieben akut bemerkbar. Da wir Filme meist etwa zwei bis drei Jahre nach Kinostart fürs Free-TV bekommen, können wir aufgrund der Pandemie schon absehen: Es wird in der nächsten Zeit keine für uns befriedigende Versorgung mit neuen Blockbustern geben. Dazu kommt natürlich, dass Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und Amazon schon seit Jahren bequemere, flexiblere und vor allem werbefreie Alternativen zum Filmerlebnis im TV bieten. Entsprechend kurbelte ProSieben zuletzt den Show-Sektor an. Denn hier sind die Streamingdienst wiederum keine Alternative. Strategisch ergibt der Schritt daher Sinn. Einer der besten Fantasy-Filme der letzten 20 Jahre so scharf wie nie auf 4K * Dennoch: Viele Filmfans sind mit dem ProSieben-Blockbuster am Sonntag aufgewachsen, haben hier womöglich einige ihrer Lieblingsfilme zum ersten Mal gesehen. Etwas Wehmut kommt da schon auf. Ganz verschwinden sollen Filme aber nicht aus dem ProSieben-Programm, verspricht Rosemann. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von dem Schritt?