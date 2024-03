Peaky Blinders-Schöpfer dreht neue Serie für Netflix: Es geht um die abgründige wahre Geschichte einer Milliarden-Familie

Netflix hat ein neues Serienprojekt von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight angekündigt. Darin geht es um die wahre Geschichte der Guinness-Familie, die mit tiefen Abgründen packen soll.

Abgesehen von Filmen wie Tödliche Versprechen - Eastern Promises oder No Turning Back ist Steven Knight vor allem als Schöpfer des BBC-Hits Peaky Blinders - Gangs of Birmingham mit Cillian Murphy bekannt. 2022 endete die Serie nach 6 Staffeln, wobei Knight noch einen Spin-off-Film plant.

Demnächst dürfte er aber erstmal bei Netflix beschäftigt sein, wo gerade eine neue Serie von ihm angekündigt wurde. Wir haben genauere Infos zu dem Projekt mit dem Arbeitstitel House of Guinness für euch.

Peaky Blinders-Schöpfer macht für Netflix neue Serie über abgründige wahre Geschichte

Netflix hat bei einem aktuellen Event in London viele neue Projekte für Großbritannien vorgestellt. Dazu zählt auch eine Serie von Steven Knight, die sich um die berüchtigte reale Guinness-Familie dreht.

House of Guinness wird im 19. Jahrhundert spielen und den Tod des Bierbrauers Benjamin Guinness sowie die Auswirkungen auf die Entwicklung seiner vier erwachsenen Kinder Arthur, Edward, Anne und Ben thematisieren.

Laut What's on Netflix soll Knight seine kommende Netflix-Serie als tragisch-abgründige Verbindung aus Wohlstand, Armut, Macht und Einfluss beschrieben haben. Die Guinness-Familie steht hinter der weltbekannten irischen Biermarke, die jährlich Milliardenumsätze generiert.

Wann startet House of Guinness von Steven Knight bei Netflix?

Ein Startdatum wurde noch nicht verkündet. Wenn der Dreh noch 2024 stattfindet, könnte House of Guinness irgendwann 2025 zu Netflix ins Abo kommen. Die Serie soll acht einstündige Episoden umfassen. Alle sechs Staffeln Peaky Blinders streamen ebenfalls im Netflix-Abo.

