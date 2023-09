LOL geht noch dieses Jahr bei Amazon weiter: Die 8 Stars der Weihnachtsfolge stehen fest, aber der erfolgreichste Teilnehmer fehlt

Vor Staffel 5 kommt zu Weihnachten ein LOL-Special zu Amazon. Jetzt gibt es neue Details dazu und alle Stars stehen fest.

Um die Wartezeit auf Staffel 5 bis 2024 zu verkürzen, dürfen sich Fans von LOL: Last One Laughing dieses Jahr noch auf eine Spezial-Ausgabe zu Weihnachten freuen. Nach der Ankündigung von Michael "Bully" Herbig hat Amazon jetzt Details dazu in einer Pressemitteilung verkündet. Alle Stars des LOL-Specials stehen ebenfalls fest.

LOL-Special bei Amazon: Das sind die Teilnehmenden

Das LOL-Special wird eine extralange Sonder-Episode, in der insgesamt acht Stars in Zweier-Teams gegeneinander antreten. Dabei sind:

Der erfolgreichste LOL-Stamm-Kandidat Max Giermann ist nicht dabei.

Die LOL-Weihnachtsfeier lässt die Teilnehmenden wie gewohnt in einem Duell gegeneinander antreten, bei dem nicht gelacht werden darf. Der Zeitrahmen für das Special wurde diesmal auf drei Stunden festgesetzt. Zu gewinnen gibt es für das Sieger-Team einen Pokal und 50.000 Euro, die wie immer für einen guten Zweck gespendet werden.

Wann kommt LOL Staffel 5 zu Amazon?

Die 5. Staffel des Comedy-Hits wird an Ostern 2024 bei Amazon Prime veröffentlicht. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

