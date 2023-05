Staffel 5 von LOL: Last One Laughing – 7 Stars, die dabei sein sollten und einer, der auf keinen Fall zurückkommen darf

LOL: Last One Laughing kriegt eine 5. Staffel bei Amazon Prime Video. Aber wer wird sich diesmal unter den Augen von Michael "Bully" Herbig das Lachen verkneifen?

Es gibt bereits vier Staffeln von LOL: Last One Laughing, der Amazon-Show, die den Stars das Lachen streng verbietet – sonst fliegen sie raus. Staffel 5 wurde von Amazon bereits bestellt.

Wir stellen euch deswegen 7 Wunsch-Stars vor, die wir aus unterschiedlichsten Gründen stundenlang ins LOL-Studio sperren würden. Und wir haben eine Bitte an einen unserer liebsten LOL-Teilnehmer: Komm nicht zurück.

LOL: Last One Laughing – Diese 7 Stars sollten in Staffel 5 mitmachen

Star Nummer 1: Nora Tschirner

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was, sie war noch nicht bei LOL dabei? Ja, genau, Nora Tschirner (Wunderschön) glänzt mit LOL-Abstinez. Die Schauspielerin hat jedoch reichlich Komödienerfahrung und einen Hang zum No-Nonsense-Gesichtsausdruck. Sie scheint also wie geboren für die Show.

Star Nummer 2: Fahri Yardim

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keine Ahnung, wie lang Schauspieler Fahri Yardım (jerks.) sein Lachen unterdrücken kann, aber wir trauen ihm auf jeden Fall zu, mit spontanem Wortwitz oder Albernheiten den ein oder anderen Kontrahenten in Bedrängnis zu bringen.

Star Nummer 3: Oliver Polak

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn Bullys Lachverbots-Show eines fehlt, dann der nötige Biss. Die meisten Teilnehmenden verlegen sich auf weiche Gags, die niemandem wehtun. Etwas Abwechslung würde deshalb Comedian Oliver Polak ins Spiel bringen, der seine Kolleg:innen mit abgründigem Humor aus der Reserve locken könnte.

Star Nummer 4: Enissa Amani

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Comedian Enissa Amani ist ein weiterer Star, bei dem man sich vor allem wundert, dass sie noch nicht an LOL teilgenommen hat. Nach 10 Jahren Stand-up-Comedy dürften sechs Stunden in einem Studio doch eine Kleinigkeit für sie sein.

Star Nummer 5: Olli Dittrich

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer könnte Bastian Pastewkas sDauer-LOL-Attacke aus der zweiten Staffel toppen? Eigentlich kommt nur Olli Dittrich infrage, Mann der tausend Gesichter (eines davon: Dittsche) und Dialekte, der ähnlich wie ein Pastewka, eine Engelke oder ein Giermann mit Improvisation und Verwandlungskunst begeistert.

Star Nummer 6: Maria Clara Groppler

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Wildcard im Ensemble wäre Maria Clara Groppler, vergleichbar mit Tedros "Teddy" Teclebrhan in der ersten Staffel oder später Hazel Brugger. Im Idealfall sollte LOL schließlich auch eine Bühne für aufstrebende Comedians sein und Groppler passt genau in diese Kategorie.

Star Nummer 7: Niels Ruf

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, zugegeben, wir wollen Stress. Es ist wohl so gut wie ausgeschlossen, dass Niels Ruf jemals bei einer familienfreundlichen Show wie Last One Laughing mitmacht, aber wenn jemand für einen echten Big Brother-Vibe unter den zehn eingeschlossenen Stars sorgen könnte, dann der Viva-Veteran, der alle paar Jahre durch Eklats auf sich aufmerksam macht.



Weitere Stars, die wir uns richtig gut für LOL Staffel 5 vorstellen könnten: Otto Waalkes, Ina Müller, Ralf Kabelka, Olli Schulz, Helge Schneider, Michael Kessler.

Nur einer darf auf keinen Fall zurückkommen

Amazon Studios Max Giermann in LOL: Last One Laughing

Max Giermann ist ein großartiger Comedian, der für einige der lustigsten Momente der Last One Laughing-Geschichte verantwortlich zeichnet (Wer erinnert sich nicht gern an Mario Barth via Klaus Kinski?). Außerdem feierte er in Staffel 2 einen unerwartet bewegenden Sieg im zweiten Anlauf.

Allerdings trat er in Staffel 4 wieder an und das war zu viel des Guten, unter anderem weil die Nummern und Gags zwar weiterhin lustig, aber langsam abgetragen wirken. Deswegen plädieren wir an dieser Stelle dafür, dass sich Max Giermann mit einem LOL-Sieg zufrieden zeigt. Gastauftritte, die die Teilnehmenden mit Witz-Attacken terrorisieren, sind natürlich weiterhin gern gesehen.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe von Streamgestöber erklären bekennende LOL-Fans, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen Lieblingsmomente und formulieren Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.