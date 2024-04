Peinliche Panne: Mavel-Star verletzte sich beim Dreh einer brisanten Orgien-Szene

Der Dreh zu seinem neuesten Thriller Turn Up The Sun! verlief für James McAvoy nicht so wie geplant. Der Marvel-Star verletzte sich ausgerechnet bei einer Sex-Szene.

James McAvoy kann mittlerweile auf eine fast 30-jährige Karriere im Filmgeschäft zurückblicken. Dabei ist ihm laut eigener Aussage eine Sache noch nie passiert: eine Drehverletzung. Zumindest bis jetzt. Denn diese zog sich der X-Men-Star nun beim Dreh seines neuesten Thrillers Turn Up the Sun! zu. Und auch wenn die Verletzung glücklicherweise nicht schwerwiegend ausfiel, wird der Schauspieler diese aufgrund der kuriosen Umstände wohl trotzdem nicht so schnell vergessen. So ereignete sich das Missgeschick beim Dreh einer Sex-Szene.

Marvel-Star James McAvoy verletzte sich beim Dreh einer Sex-Szene am Knie

Wie James McAvoy im Restless Natives Podcast verriet, stand am letzten Tag am Set von Turn Up The Sun! eine große improvisierte Orgie auf dem Drehplan, bei der er mit seinem Co-Star Almudena Amor (La Abuela - Sie wartet auf dich) zur Sache ging:

Am Ende der Drehwoche hatten wir diese große improvisierte Orgie. [Almudena Amor] ist eine tolle Tänzerin und ich bin zumindest selbstsicher in meinen Tanzfähigkeiten ohne wirklich gut zu sein. Sie meinte, 'das klappt super, wir sind total auf einer Wellenlänge'.

Fox James McAvoy

Dabei habe sich der Split-Darsteller jedoch eine Knieverletzung zugezogen, da er in der Szene von einem weiteren Co-Star überrascht wurde:

[Almudena] ist größer als ich, sie ist 1,80 Meter groß, und an einem Punkt habe ich sie kopfüber gehalten und etwas ziemlich komisches gemacht und plötzlich hat jemand meinen Nacken gepackt und angefangen mir in den Hals zu beißen oder so und da hat es mich umgehauen. Mein Knie ist ziemlich hart auf dem Boden aufgeschlagen und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemals bei einem Filmdreh verletzt wurde.

Turn Up The Sun!: Darum geht es in James McAvoys neuestem Film

In dem Thriller buchen zwei verschiedene Paare zufälligerweise das gleiche Urlaubsanwesen auf dem Land für ein Wochenende voller Spaß. Doch schon bald bemerken die Vier, dass dort nicht alles so ist, wie es scheint.

Neben James McAvoy und Amuldena Amor gehören ebenfalls Emily in Paris-Star Lucas Bravo und Aisling Franciosi (The Nightingale) zum Cast von Turn Up The Sun! Jamie Adams (Black Mountain Poets) führt Regie und zeichnet für das Drehbuch verantwortlich. Wann der Thriller hierzulande im Kino oder Streaming erscheint, ist bisher nicht bekannt.

