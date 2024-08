Perfekt für Fans von Bridgerton und Maxton Hall: Damian Hardung verliebt sich in neuem Film in Queen Charlotte-Star

Maxton Hall-Star Damian Hardung steht für einen Coming of Age-Film mit India Amarteifio vor der Kamera, die aus dem Bridgerton-Spin-off Queen Charlotte bekannt ist.

Nachdem Maxton Hall - Die Welt zwischen uns sich dieses Jahr auf Amazon Prime Video zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des Streamers mauserte, hat offenbar auch die internationale Filmbranche Gefallen an Hauptdarsteller Damian Hardung gefunden. Der James Beaufort-Darsteller wurde nun für ein britisches Projekt von Regisseur Jonathan Wright (Awakening the Zodiac) gecastet ‒ und zwar an der Seite eines Bridgerton-Stars.

Bridgerton trifft Maxton Hall: Damian Hardung dreht mit India Amarteifio

Wie Deadline berichtet, schlüpft Hardung in dem Coming of Age-Drama Into the Deep Blue in die Rolle des jungen Nick Bennet, der in einer Gruppentherapie die junge Fiona kennenlernt. Ein tragischer Verlust bringt die beiden besten Freunde näher zusammen.

Als ein gemeinsamer Wochenendtrip jedoch romantische Gefühle an die Oberfläche schwemmt, droht ihre Verbindung auseinanderzubrechen. Denn das Letzte, was die beiden jetzt brauchen, ist sich zu verlieben.

Netflix India Amarteifio in Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte

Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte-Star India Ria Amarteifio wird die Rolle von Fiona übernehmen. Laut Deadline soll für die Rolle zunächst Pop-Sängerin Sabrina Carpenter vorgesehen gewesen sein. Warum sie aus dem Projekt ausschied, ist nicht bekannt.

Das Drehbuch von Into the Deep Blue stammt aus der Feder von Autorin Jennifer Archer, welches 2022 für das Nicholl Fellowship der Academy of Motion Pictures and Sciences ausgewählt wurde.

Wann kommt Into the Deep Blue?

Wann uns Into the Deep Blue im Kino oder Streaming erreicht, ist bisher nicht bekannt. Damian Hardung dreht seit Mitte Juni 2024 die 2. Staffel des Amazon-Hits Maxton Hall und beendet diese voraussichtlich erst im Herbst dieses Jahres. Wenn die Dreharbeiten zum Coming of Age-Drama anschließend noch in diesem Jahr starten können, ist mit einer Veröffentlichung des Films etwa Ende 2025 oder im Verlauf von 2026 zu rechnen.

